Hulp nodig in de winkel? Onze robot is al onderweg! Lien Vande Kerkhof

21 augustus 2019

15u48 0 Hasselt “Met wat kan ik u helpen, mevrouw?” Kijk niet raar op als u deze vraag u weldra door een robot alias winkelhulpje wordt gesteld tijdens het shoppen. Het Belgische AUVA, specialist in ICT-advies voor thuis en zelfstandigen pakt uit met twee primeurs voor de b2b- en b2c-markt: naast de start van de verkoop van humanoïde Cruzr-robtots, ontwikkeld door het Chinese UBTech en bedoeld als verkoopassistent, vat het bedrijf ook de verkoop van James aan, een robot die zowel thuis als in bedrijven gebruikt kan worden.

Cruzr, een lieflijk ogende witte robot, zal klanten bij Auva weldra in alle acht Limburgse winkels verwelkomen. Raf Coomans, gedelegeerd bestuurd van Auva die erg in technologie gelooft, benadrukt dat Cruzr niet wordt ingezet om de verkoper te vervangen maar om hem te assisteren. “Onze robot brengt de klant in contact met de juiste verkoper zodat die zich op zijn of haar beurt kan focussen op het menselijk contact. We staan al jaren op de rand van de doorbraak van robotisering, maar vandaag is het eindelijk zover. Cruzr kan klanten onder meer naar de juiste afdeling begeleiden, hen wegwijs maken in het aanbod en nog zo veel meer. Op die manier blijft er voor ons personeel meer tijd over voor het menselijk contact. Want dit willen we uiteraard niet verloren laten gaan.” Auva is de eerste winkel in België, en voorlopig zelfs nog de eerste in Europa, die een zogenaamde humanoïde robot inzet op de winkelvloer.

Gezelschap voor alleenstaande hulpbehoevenden

Met James verschijnt er een robot op de markt die door particulieren en bedrijven kan worden ingezet om een steentje bij te dragen aan onder andere zorg van hulpbehoevende en allerlei praktische toepassingen. Via bijvoorbeeld smart living kan James gordijnen, lichten en de televisie bedienen. Maar James kan dus ook als helper bij het toedienen van zorg worden ingezet: zo kan hij gezelschap bieden aan alleenstaande hulpbehoevenden of tijdig familie of verplegend personeel verwittigen bij problemen. Wie benieuwd is naar James kan hem voor het eest spotten tijdens AUVA’s jaarlijks computerfestival van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 1 september. Voor het prijskaartje van 2.999 neem je James dat weekend mee naar huis.

Voor beide robots heeft AUVA exclusiviteit in België en werkt de speler samen met de Belgische onderneming Zora Robotics die de software ontwikkelt. Ook wordt er samengewerkt met Hogeschool PXL om de implementatiemogelijkheden in de retail verder te onderzoeken.