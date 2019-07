Huisvuilzakken nu ook verkrijgbaar in Hasseltse stadskantoor Lien Vande Kerkhof

30 juli 2019

12u05 8 Hasselt Wie zijn tegoedzakken wil afhalen of extra rollen huisvuilzakken nodig heeft, kan vanaf nu ook terecht in het Hasseltse stadskantoor ’t Scheep, het nieuwe stadhuis op het Limburgplein 1.

“Als bestuur willen we onze dienstverlening aan de Hasselaar vergemakkelijken en uitbreiden, vandaar dit initiatief”, zeggen schepen van Propere Stad Laurence Libert en schepen van Dienstverleningsvernieuwing Frank Dewael. “We verdeelden al huisvuil- en tegoedzakken via het loket van onze Centrale Werkplaatsen en ook in heel wat Hasseltse supermarkten zijn ze verkrijgbaar. Toch kregen we van verschillende bewoners uit de binnenstad de vraag of ze ook in ’t Scheep terecht kunnen. Dat is nu dus mogelijk via ons snelloket. Naast huisvuilzakken bieden we er ook PMD- en GFT-zakken aan.”