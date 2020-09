Huishoudhulpbedrijf Bright Squad verhuist naar Boerenkrijgsingel op grote ring Hasselt Giulia Latinne

29 september 2020

17u25 0 Hasselt Bright Squad verhuist van de Corda Campus naar de Boerenkrijgsingel op de grote ring van Hasselt. Het huishoudhulpbedrijf is op enkele jaren tijd geklommen naar 250 medewerkers, waardoor de verhuizing noodzakelijk is.

Twee jaar geleden werden Kristof Delille en Freek Rubens oprichter van Bright Squad, het huishoudhulpbedrijf dat tot voor kort op de Hasseltse Corda Campus was gevestigd. “Vandaag zitten we echter met ons strijkatellier, consulenten en het management opeengepakt in een te klein geworden ruimte”, vertelt Rubens. Daarom verhuist het bedrijf met ondertussen 250 medewerkers naar een nieuwe zichtlocatie. “We krijgen een nieuwe stek op de Boerenkrijgsingel tussen de Sint-Truidersteenweg en de commerciële site van Krëfel, Hubo en Colruyt, waar de werknemers als alles vlot verloopt vanaf 12 oktober opnieuw welkom zijn”, aldus Rubens.