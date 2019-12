Huisartsenwachtpost Herkenrode breidt uit naar inwoners van Alken en Herk-de-Stad EWH

26 december 2019

14u55 0 Hasselt De werking van de huisartsenwachtpost Herkenrode in Hasselt breidt vanaf 1 januari 2020 uit naar de inwoners van Alken en Herk-de-Stad. Tot nu toe bediende de wachtpost enkel inwoners van Hasselt, Diepenbeek en Zonhoven.

De Huisartsenwachtpost die vanaf januari zal uitbreiden, is gelegen aan de Stadsomvaart 9 in Hasselt op de Campus Virga Jesse van het Jessa Ziekenhuis. De nabijheid van de wachtpost aan het ziekenhuis heeft als voordeel dat patiënten snel doorverwezen kunnen worden naar de spoeddienst, het labo en de dienst radiologie. De uitbreiding is een eerste stap in de samenwerking tussen zorgverleners van de ‘Eerstelijnszone Herkenrode’.

De wachtdiensten zijn bedoeld voor huisartsgeneeskundige zorgen die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts of apotheker weer bereikbaar zijn. Tijdens het weekend zal er overdag dan ook altijd een apotheek van wacht zijn binnen een straal van twee à drie kilometer gerekend vanaf de wachtpost.

De uitbreiding van de wachtzone stemt overeen met de richtlijnen van de overheid, die heel het land wil voorzien van wachtposten die instaan voor inwoners van grote gebieden en die in of naast een ziekenhuis gelegen zijn.

De huisartsenwachtpost Herkenrode is wekelijks geopend van vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen 8 uur. Er is een huisarts aanwezig tot 22 uur, tijdens de nacht zijn er enkel huisbezoeken mogelijk. Het centraal oproepnummer van de wachtpost is 011/33.65.33.

