Hubert Lenssen (72) volgt Ivo Belet op in Hasseltse gemeenteraad Dirk Selis

24 juni 2020

10u37 0 Hasselt De Hasseltse geneesheer op rust Hubert Lenssen (72) volgde gisteren De Hasseltse geneesheer op rust Hubert Lenssen (72) volgde gisteren Ivo Belet op in de Hasseltse gemeenteraad. “We zijn vooral blij dat Hubert onze CD&V-fractie in de Hasseltse gemeenteraad vervoegt”, zegt de Hasseltse CD&V-voorzitter Tom Vandeput.

“We zijn vooral blij dat Hubert Lenssen terug deel kan uitmaken van onze fractie”, zegt de Hasseltse CD&V-voorzitter Tom Vandeput. “Voorheen zetelde Hubert al gedurende 18 jaren in de Hasseltse gemeenteraad en hij kan nu in opvolging van Ivo Belet terugkeren. Hubert is een bekend geneesheer-specialist op rust in Hasselt en actief in vele sociale en culturele verenigingen. Hij woont met zijn echtgenote in het stadscentrum van Hasselt.”

Voormalig Europees Parlementslid en gemeenteraadslid Ivo Belet (CD&V) is zoals bekend aan de slag als adjunct-kabinetschef van de Kroatische vicevoorzitter van de Europese Commissie Dubravka Suica.