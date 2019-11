Hotelschool Hasselt trakteert leerlingen op balletjes in tomatensaus voor Rode Neuzen Dag EWH

29 november 2019

In het GO! technisch atheneum 3 – ook wel bekend als Hotelschool Hasselt – vond vrijdagmiddag een slotevenement voor Rode Neuzen Dag plaats. Het schoolbestuur trakteerde haar leerlingen op balletjes in tomatensaus voor de geleverde prestaties ten voordele van Rode Neuzen Dag. De leerlingen wisten namelijk 6.210,48 euro te verzamelen. Om dat bedrag te bereiken, verkochten de leerlingen heel wat lekkers. “Een leerling slaagde er zelfs in om snoepszakjes in Spanje te verkopen", aldus leerkracht Melissa Marcotti. Met het geld wil de school op de speelplaats opnieuw ruimte maken voor gezellige zithoekjes en een basketbal- en voetbalveld. Door de verbouwing van de school zijn die ruimtes namelijk gedeeltelijk verloren gegaan.