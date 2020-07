Horeca-uitbaatster twee keer in twee dagen betrapt zonder mondmasker: eerste keer 750 euro boete, nu politierechter KVDS

24 juli 2020

18u34

Bron: Belga 0 Hasselt De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft in de stationsomgeving van Hasselt voor de tweede dag op rij de uitbaatster van een horecazaak betrapt op het niet dragen van een mondmasker. De eerste keer kreeg ze een boete van 750 euro. Nu moet ze voor de politierechter verschijnen.

De politie stelde de tweede feiten donderdag vast, tijdens overlastcontroles in de stad. De uitbaatster had woensdag al een boete van 750 euro gekregen omdat ze de coronamaatregelen niet naleefde. Omdat ze een dag later opnieuw zonder mondmasker aan het werk was, werd ze op de bon geslingerd en zal ze zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt deed donderdag een gelijkaardige vaststelling in een horecazaak in Bilzen. Daar was een ober of uitbater aan het werk, die zijn mondmasker niet naar behoren droeg. "De persoon droeg zijn mondmasker op zijn kin, terwijl hij te dicht bij een klant stond. Hij stond ook te roken. Er waren al meerdere meldingen binnengekomen van mensen dat de betreffende horecazaak het niet zo nauw nam met de coronaregels. Daarom werd een pv uitgeschreven", aldus zonechef Dirk Claes.

