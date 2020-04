Honden krijgen losloopzone in Herkenrodebossen Emelie Wojcik

07 april 2020

20u24 2 Hasselt In de Hasseltse Herkenrodebossen is een aparte zone afgebakend om honden los te laten lopen. In een latere fase wordt de losloopzone aangevuld met aangepaste speel- en belevingselementen.

De Herkenrodebossen vormen met 162 hectare een groot groengebied op de grens van Kermt, Stevoort en Spalbeek. “Met de dorpsraad van Kermt, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en het Agentschap Natuur en Bos konden we dit bijzondere stuk Hasseltse natuur openstellen voor wandelaars.”, zegt schepen van Natuur en Dierenwelzijn Joost Venken (RoodGroen+). “Honden zijn er welkom, maar enkel aan de leiband. De nieuwe hondenlosloopzone, geeft trouwe viervoeters de kans om zich in alle vrijheid uit te leven.”

Dat de eerste fase van de aanleg nu afgerond is, is volgens schepen Venken een fijne meevaller in corona-tijden. “Heel wat Hasselaren zoeken momenteel in vrije momenten nabije natuur op. De Herkenrodebossen zijn het beste bewijs dat je het echt geen kilometers ver moet gaan zoeken om topnatuur te beleven. Hopelijk kan deze nieuwe losloopzone nog meer Hasselaren overtuigen om, met respect voor de geldende coronamaatregelen, eens een bezoek te brengen aan dit bijzondere stadsbos.”

Speel- en belevingselementen

In een latere fase wordt de weide aangevuld met aangepaste speel- en belevingselementen. “Uit onderzoek door onder meer Hogeschool PXL blijkt dat een doeltreffende hondenweide natuurlijke instincten van honden prikkelt en hen zowel mentaal als fysiek uitdaagt”, zegt Venken. “Dat kan met heel simpele ingrepen. Door afwisseling tussen de vegetatie op het terrein en hindernissen te introduceren, ontstaat er een plek waar elke hond zich veilig voelt en zich op zijn of haar tempo kan uitleven.”

De hondenlosloopzone ligt aan het startpunt van de ‘Verborgen Moois’-wandeling in de Herkenrodebossen, gelegen nabij het Jeugd-sportcentrum en talentencampus Ten Hove. De zone is toegankelijk via de Kermtstraat.