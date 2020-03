Hond sterft twee dagen voor baasje Sven: “Laïko treurde enorm om hem” Emily Nees

25 maart 2020

17u48 1 Hasselt In Het Belang van Limburg sprong dinsdag het overlijdensbericht van Sven Mathijs in het oog. De 49-jarige Hasselaar stierf afgelopen vrijdag, twee dagen nadat zijn hondje Laïko het leven liet. “Ze was enorm achteruit gegaan toen Sven in coma lag”, klinkt het.

“Een maand geleden is Sven opgenomen in het Jessa Ziekenhuis”, vertelt moeder Helga Verleysen. “Hij heeft een hersenbloeding gehad en is daarna in een coma beland. Ik had nooit durven denken dat zoiets zou gebeuren met Sven. Hij heeft nooit gezondheidsproblemen gehad.”

Kritieke toestand

De jongste twee weken kon Helga minder vaak op bezoek gaan bij haar zoon, omdat dat riskant was vanwege het coronavirus. “Uiteindelijk hebben ze mij vorige week vrijdag opgeroepen, omdat hij in een kritieke toestand verkeerde. Ik ben in de namiddag drie kwartier bij hem geweest en heb afscheid genomen. Ze zouden hem zachtjes laten inslapen.”

“Om tien uur ’s avonds kreeg ik telefoon dat hij was overleden. Ik vond het zo erg dat ik niet bij hem was op dat moment. Ik stond op de rand van de afgrond toen ik het te horen kreeg. Gelukkig was er wel een lieve verpleegkundige die niet van zijn zijde is geweken en dat biedt een bepaalde gerustheid. Ook krijg ik enorm veel steun van familie, vrienden en kennissen.”

Afwezigheid

Het is dan ook een moeilijke periode voor Helga. Naast haar zoon heeft ze ook haar hondje Laïko, een kruising tussen een labrador en een poedel, moeten afgeven. “Laïko is twee dagen voor Sven van ons heengegaan. Ze was bijna zestien jaar oud en had problemen met haar heupen.”

Terwijl Sven in coma lag is Laïko enorm achteruit gegaan. Ze lag altijd aan de deur op hem te wachten Helga Verleysen, moeder van Sven

Laïko en Sven waren als twee handen op één buik. “Wanneer mijn zoon thuis was, luisterde Laïko niet meer naar mij”, lacht mama Helga. “Wat hij zei was dan belangrijker. Voor Laïko’s operatie stond Sven altijd vroeger op om met haar te gaan wandelen. Ook na zijn werk stond hij paraat, regen of geen regen.” De afwezigheid van haar baasje viel dan ook zwaar. “Terwijl Sven in coma lag is Laïko enorm achteruit gegaan. Ze treurde om hem. Laïko lag altijd aan de deur op haar baasje te wachten.”

Het was voor Helga dan ook een logische stap om Laïko te integreren in het overlijdensbericht van Sven. “Zo komen kennissen ook te weten dat Laïko er eveneens niet meer is. Ik heb zo’n vermelding van huisdieren al eerder gezien en vond dat zo mooi en ontroerend dat ik het ook wilde doen.”

Helga zal donderdag in intieme kring afscheid nemen van haar zoon in de Sint-Catharinakerk in Hasselt.