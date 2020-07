Hogeschool UCLL zet samenwerking met VDAB verder, met extra aandacht voor levenslang leren en diversiteit Emily Nees

08 juli 2020

Hasselt Hogeschool UCLL ondertekende vandaag een vernieuwde overeenkomst met VDAB Limburg en Vlaams-Brabant. "Gezien de goede ervaringen en resultaten hebben we samen beslist de samenwerking te verlengen. UCLL en VDAB zullen elkaar de komende vier jaar nog meer versterken", zegt Marc Vandewalle, algemeen directeur van UCLL.

De vernieuwde samenwerking voegt wat extra’s toe. Vooral levenslang leren, een beleidsprioriteit bij UCLL, krijgt de nodige aandacht. Doel is om de loopbaancompetenties te versterken, zodat iedereen zich kan aanpassen aan de constante veranderingen in verschillende sectoren. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen, dat is de opzet.

Diverse profielen

VDAB wil dit doortrekken naar alle burgers, ook de profielen die moeilijker te bereiken zijn. Het hoger onderwijs zou namelijk een weerspiegeling moeten zijn van de samenleving, maar vandaag de dag vinden nog altijd relatief weinig studenten met een migratieachtergrond hun weg ernaartoe.

Dat vertaalt zich ook op de arbeidsmarkt en in die link kunnen UCLL en VDAB elkaar versterken. Samen zullen ze trachten om mensen met potentieel aan boord te krijgen. Het engageren van de werkgevers en hen stimuleren om opleidingen op de werkvloer te geven, bijvoorbeeld in de vorm van duaal leren, kan daarin een rol spelen.

Tinne Lommelen, directrice van VDAB Limburg, is alvast tevreden over de vernieuwde overeenkomst. “Samen sterk voor werk hebben we vandaag weer concreter gemaakt. Met sterke partnerschappen zoeken we ruimte en mogelijkheden om voortdurend naar nieuwe inzichten en oplossingen te zoeken. Ik ben verheugd dat we met UCLL onze samenwerking met een overeenkomst bekrachtigen.”