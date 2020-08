Hogeschool UCLL trapt inschrijvingen op de campus af Campus Diepenbeek ontvangt eerste nieuwe studenten Dirk Selis

17 augustus 2020

16u32 0 Hasselt Voor het academiejaar 2020-2021 gingen de online inschrijvingen in juni van start. Maar nieuwe studenten kunnen echter ook langskomen op de campus om hun inschrijving af te ronden. Dat is dit jaar natuurlijk een extra bijzonder moment nadat de campussen van de hogeschool van bij de start van de coronacrisis maandenlang dicht waren en daarop slechts beperkt opengesteld werden.

“Die eerste studenten terug op de campus verwelkomen, is toch een belangrijk moment”, zegt algemeen directeur Marc Vandewallle. Natassa Breye uit Genk diende zich deze ochtend al eerste aan om haar inschrijving in orde te maken. Die tijd neemt ze graag omdat ze het persoonlijke contact fijner vindt. Natassa koos zonder twijfelen voor de opleiding Leraar Kleuteronderwijs. “Ik houd van kleuters; ik vind met kinderen bezig zijn echt erg fijn.”

Binnen wandelen

Eén op vijf jongeren kiest er nog steeds voor om speciaal voor hun inschrijving naar Campus Diepenbeek af te zakken. Soms hebben ze een extra vraag of willen ze iets nog eens bevestigd zien. “Niet te vergeten: we hebben wel campusbezoeken georganiseerd, maar er zijn nog steeds heel wat studenten die nog niet op de campus geweest zijn. En een online infodag is niet hetzelfde als eens kunnen binnen wandelen”, besluit Vandewalle.