Hogeschool UCLL opent contactluwe campussen: "Mondmaskers verplicht" Studenten keren na twee maanden terug voor hoogstnodige praktijklessen

18 mei 2020

09u16 0 Hasselt UCLL start maandag met contactluw onderwijs en onderzoek op al haar campussen in Hasselt, Diepenbeek, Genk en regio Vlaams-Brabant. Zo’n twee maanden na de sluiting omwille van de coronacrisis, ontvangt de hogeschool terug een beperkt aantal studenten en collega’s voor essentiële les-, evaluatie- en onderzoeksactiviteiten.

“UCLL richt professioneel onderwijs in. Het aandeel praktijklessen en labo’s licht dus erg hoog en dit maakt een totale opschorting van de fysieke lesactiviteiten minder evident”, zegt Marc Vandewalle, algemeen directeur van UCLL. “We willen in wat rest van het academiejaar nog sterk inzetten op die hoogstnodige praktijk.”

15%

Naar de campus gaan, kan echter niet zomaar: enkel voor die activiteiten waar de fysieke aanwezigheid vereist is. De campussen zullen dus allesbehalve bomvol zitten. “Wij gaan uit van hoogstens 15% bezetting op iedere campus met enkel essentiële activiteiten zoals vaardigheidstrainingen bij Verpleegkunde”, gaat Vandewalle verder. “We starten vandaag met zo’n 300 studenten in Hasselt, Diepenbeek en Genk; de komende weken verwachten we er nog meer dan 2000 op al onze campussen in Limburg en Vlaams-Brabant.”

Mondmaskers verplicht

De campushoofden bereidden de heropening al enige tijd achter de schermen voor. Ze hanteren daarbij een uitgebreid draaiboek. Alle veiligheidsvoorschriften werden goedgekeurd door de GEES. Iedereen volgt een circulatieplan. Vloerstickers geven de wandelroutes aan en er wordt gewerkt met eenrichtingsverkeer zodat je zo weinig mogelijk mensen kruist. Mondmaskers zijn verplicht op de campus. UCLL voorziet ook plexischermen, zodat een veilige afstand altijd gegarandeerd wordt.

Fietsenstalling

De opstelling van de lokalen is herschikt, zodat studenten met op voldoende afstand van elkaar kunnen plaatsnemen en ook bij het gebruiken van het gangpad, de regel van anderhalve meter kunnen aanhouden. Voor enkele faciliteiten kon de ‘social distancing’ niet ter plekke gegarandeerd worden. “Dat was het geval voor onze ondergrondse fietsenstalling”, zegt Marc Vandewalle. “Maar daar vonden we vlot een oplossing door waar nodig bij de buren aan te kloppen.” De hygiëne-maatregelen zijn voor de hand liggend. Zeep, handgels en papieren handdoekjes zijn voldoende voorzien; deuren zoveel mogelijk in open stand geblokkeerd en poetsschema’s aangepast met extra focus op het desinfecteren. Om aanraking van contactoppervlakken zoveel mogelijk te vermijden, zijn de drank- en snoepautomaten niet in werking. De lockers zullen om diezelfde reden afgesloten zijn. Marc Vandewalle: “Studenten zullen hun materiaal in een gesloten tas onder hun stoel moeten plaatsen. We vragen hen dan ook om zo weinig mogelijk mee te nemen.”

Stille studieplekken

Rustig op de campus studeren kan dan weer wel voor een welbepaalde groep van studenten. Uiteraard met de nodige maatregelen. Studenten kunnen hiervoor een aanvraag indienen via de studentendienst. Marc Vandewalle: “Thuis studeren is niet voor iedereen evident, dat beseffen we. Voor studenten die geen studieplek hebben door de gezinssituatie, is er een voorziening getroffen op de campus. Onze plaatsen zijn noodgedwongen beperkt, dus we behouden ze voor wie ze echt nodig heeft.”