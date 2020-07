Hogeschool PXL voorziet klassen van camera’s: “Voortaan kunnen we lessen online uitzenden” Dirk Selis

11 juli 2020

09u47 0 Hasselt Tweehonderd leslokalen in Hogeschool PXL worden tegen de start van het nieuwe academiejaar uitgerust met een audiovisueel systeem. Dat systeem maakt het mogelijk om lessen op te nemen én live uit te zenden online. “Op deze manier komen we tot ‘hybride’ onderwijs dat afwisselend op onze campus en online, maar ook in het werkveld zal plaatsvinden” zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.

“Door de coronamaatregelen zal het in het nieuwe academiejaar soms noodzakelijk zijn om klasgroepen op te splitsen”, zegt directeur onderwijs Heidi Croes. “In de ene week volgt bijvoorbeeld groep 1 de les op de campus, terwijl de andere groep de les van thuis uit volgt. In de alternerende week komt groep 2 naar de campus en blijft groep 1 thuis. Via de geplaatste audiovisuele systemen is dit perfect mogelijk. Iedere lector zal bovendien begin september een opleiding krijgen om deze nieuwe werkwijze onder de knie te krijgen.”

Virtueel leslokaal

“Interactie tussen onze studenten en de lesgever en tussen studenten onderling is erg belangrijk in het PXL-onderwijsmodel en dit zowel online als op de echte campus”, meent coördinator Wouter Hustinx. “We gebruiken daarom het softwaresysteem Blackboard Collaborate. Dit is een virtueel leslokaal waarin je de studenten die online volgen ziet zitten, waarin je presentaties kan geven en waarin je kleine werkgroepen kan aanmaken. De studenten kunnen dit systeem van thuis uit gebruiken en gemakkelijk deelnemen aan de lessen en reageren via handopsteking of via hun laptopmicrofoon.”