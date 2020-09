Hogeschool PXL strijdt komend academiejaar tegen corona met beschermingsproducten in automaat Giulia Latinne

02 september 2020

10u32 0

Het duurt niet lang meer en dan keren ook de studenten terug naar de verlaten schoolbanken. Zo ook de studenten aan de Hogeschool PXL in Hasselt, die op 21 september aan hun nieuwe academiejaar beginnen. Om een veilige terugkomst te garanderen, heeft de hogeschool alvast haar huiswerk gemaakt. Mondmasker of ontsmettingsmiddel vergeten? Dan maar naar één van de vijf automaten met beschermingsproducten.

Wie het ‘nieuwe normaal’ nog niet gewend is en per ongeluk zijn mondmasker heeft thuisgelaten, kan terecht bij de nieuwe uitvinding van de Hogeschool PXL. Zo introducteert de hogeschool vijf nieuwe Selecta Safety Station automaten op haar campus, gevuld met een grote dosis beschermingsproducten tegen corona. “Een geliefde maatregel op onze school,” legt algemeen directeur Ben Lambrechts uit, “want al in eind juni verdeelden we maar liefst 10.000 PXL-mondmaskers aan onze community.” Voor twee euro per stuk kunnen studenten zich met een PXL-mondmasker opnieuw beschermen tegen het virus.