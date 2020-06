Hogeschool PXL start ‘Summerschool’ in augustus: “We willen nog een extra duw geven” Dirk Selis

12 juni 2020

14u54 0 Hasselt Studeren in het hoger onderwijs is een hele uitdaging. “Met onze PXL Summerschool willen we 18-jarigen nog vóór de start van het academiejaar een extra duw geven”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.

“Met deze tiendaagse zomerschool willen we jongeren nóg grotere slaagkansen geven van bij de start van het nieuwe academiejaar. Dat doen we door een gevarieerd programma aan te bieden waarbij we niet enkel focussen op essentiële leerstofonderdelen, maar ook speciaal aandacht hebben voor sport, cultuur en ontspanning”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.

Individuele begeleiding

“Wat deze Summerschool zo bijzonder maakt en waarin ze verschilt van onze opfrissingscursussen die we jaarlijks in september inrichten, is de individuele begeleiding”, zegt directeur onderwijs Heidi Croes. “Op basis van een mogelijk advies van de klassenraad en een korte bevraging bij de start van de PXL Summerschool zullen er leerdoelen per leerling bepaald worden.”

Unieke kans

“Onze PXL Summerschool, die van 17 tot en met 28 augustus georganiseerd wordt, richt zich specifiek op leerlingen van het zesde en zevende jaar secundair onderwijs die de overstap willen maken naar graduaats- of bacheloropleidingen”, zegt coördinator Elke Martens. “In de voormiddag maakt de leerling een keuze uit twee vakken (wiskunde, Frans, Nederlands, chemie, elektriciteit of elektronica). In de namiddag programmeren we diverse workshops, gaande van kennismaking met het hoger onderwijs, studeren in het hoger onderwijs tot lekker én gezond koken. We maken tijd voor sport en ontspanning en volgen een initiatie EHBO. We zijn ervan overtuigd dat dit een unieke kans is voor 18-jarigen om nog voor de start van het academiejaar het reilen en zeilen van het hoger onderwijs te leren kennen.”