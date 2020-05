Hogeschool PXL start opleiding esports: “Het nieuwe normaal zal op en top digitaal zijn” Dirk Selis

24 mei 2020

20u27 0 Hasselt Het nieuwe normaal zal op en top digitaal zijn. Iedereen leeft meer en meer in een virtuele wereld. Net op dit scharniermoment start Hogeschool PXL met een unieke opleiding esports en gaat ze haar esporters professioneel begeleiden.

“Esports is booming business; de sector is nu al groter dan de volledige filmindustrie”, zegt Alexander Dumon, PXL-esportscoördinator. “Wereldwijd zijn China, de VS en Japan de koplopers wat betreft gaminginkomsten en het aantal spelers. De coronacrisis geeft de sport nog een extra boost. Europa moet nu schakelen willen we op termijn een rol van betekenis spelen. Ook in Vlaanderen groeit esports explosief; meer en meer sportclubs en grote bedrijven kiezen voor eigen teams of linken zich aan bestaande esportsteams. Met PXL-esports verwelkomen we gamers uit Vlaanderen en Nederland en gaan we hen professioneel begeleiden in tal van competities.”

“Esporters hebben een aantal specifieke vaardigheden die in het nieuwe normaal wel eens het verschil kunnen maken voor toekomstige jobs”, zegt Francis Vos, departementshoofd PXL-Digital. “Denk bijvoorbeeld aan digitale beleving, snelle adoptie van nieuwe trends, strategisch inzicht, mentale weerbaarheid en zelfs teamgerichtheid die bij tal van games een cruciale rol spelen. We mikken op een sterke combinatie van studie en sport; onze esporters worden ook begeleid binnen hun studie; zo worden ze bijvoorbeeld gemonitord op studieresultaten.”

Postgraduaat Esports Business Architect

“Enkel met voldoende talent kan esports helemaal doorbreken en mainstream worden in Vlaanderen en Nederland”, gaat Dumon verder. “Met het postgraduaat Esports Business Architect leiden we de nieuwe generatie professionals op voor verschillende functies binnen de esportssector. Daarenboven zijn deze esportsbusinessarchitecten ideaal geplaatst om esports te integreren in tal van sectoren, denk maar aan softwarebedrijven, HR-bedrijven, de zorgsector, onderwijs en zoveel meer.” De opleiding bestaat uit drie pijlers: (1) Gaming & Digital Media, (2) Esports Technology en (3) Esports Business. Vanuit deze perspectieven wordt gewerkt aan tal van esportscases.”

25 avonden

“De opleiding start eind september 2020 en loopt over 25 avonden”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. “De insteek van de opleiding is vanzelfsprekend hands-on en de lessen vinden plaats in het nieuwe gebouw van PXL-Digital. Elke sessie wordt gegeven door experten. We halen trouwens de hele esportswereld binnen via live streaming van extra specialisten met getuigenissen en reflecties. We maken vanzelfsprekend een directe verbinding met Corda Campus waar we dit verhaal integreren in een innovatieve businesscontext. Hasselt heeft alles in zich om het esportscentrum van Europa te worden. Onze hogeschool schakelt met PXL-esports en de nieuwe opleiding alvast naar de hoogste versnelling.”