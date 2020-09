Hogeschool PXL start nieuwe postgraduaatopleiding ‘Esports Business Architect’ met 40 studenten (en William Boeva) Giulia Latinne

29 september 2020

20u22 0 Hasselt Hogeschool PXL start vanaf deze week de eerste esportsopleiding in Vlaanderen. Zo’n 40 studenten vormen alvast de eerste generatie aan de postgraduaatopleiding ‘Esports Business Architect’ en krijgen elke maandag en dinsdag les over de wereld van esports. “Maar zelf gamen? Dat doen ze niet.”

Vanavond vindt het openingscollege van de nieuwe postgraduaatopleiding ‘Esports Business Architect’ van de Hogeschool PXL plaats op de Corda Campus. Die opleiding ging maandag 28 september officieel van start en verwelkomt nu 40 studenten in het allereerste jaar. Op het college zal ook de Antwerpse stand-upcomedian William Boeva aanwezig zijn als ambassadeur van de nieuwe opleiding. “Ik speel al vanaf mijn vijfde videogames en vind het frappant hoe je in een game uit je fysieke en maatschappelijke context stapt en plots iedereen gelijk is”, aldus Boeva.

Maar of ook de 40 studenten tijdens hun lessen zullen gamen? “Dat niet”, bevestigt coördinator van de opleiding Alexander Dumont. “Wel krijgen ze in twee groepen één keer per week les op maandag of dinsdag over hoe de wereld van esports in elkaar steekt. Denk aan de grafische aspecten, de businessmodellen binnen die wereld, maar ook samenwerkingen met esports, hoe een online toernooi georganiseerd wordt, enzovoort. De studenten leren over esports van A tot Z, en de vraag naar die informatie is groot. In totaal hebben 80 à 90 studenten zich ingeschreven voor de nieuwe opleiding. Daaruit selecteerden we een diverse groep van 40 studenten die al een Bachelordiploma in de marketing en rechten op zak hebben, maar ook topsporters zijn, piloten of developpers. Met deze graduaatsopleiding daarbovenop gaan ze richting de nieuwe gaming-markt in volle groei”, aldus Dumont.

‘Esports Business Architect’ is de nieuwe graduaatsopleiding van de Hogeschool PXL die van 28 september tot midden juni 2021 loopt.