Hogeschool PXL start met opleiding Bedrijfsmanagement voor werkstudenten Dirk Selis

29 augustus 2019

09u58 3 Hasselt Vanaf volgend academiejaar gaat Hogeschool PXL de bacheloropleiding Bedrijfsmanagement aanbieden op maat van werkstudenten. Het traject Bedrijfsmanagement Allround² wordt aangeboden in de vorm van ‘blended learning’, een mix van contact- en afstandsonderwijs.

De combinatie van werken en studeren is en blijft een hele klus. Je moet geen voltijds dagonderwijs volgen om een diploma hoger onderwijs te behalen. “Hogescholen en universiteiten doen de laatste jaren meer en meer inspanningen om studietrajecten in te richten die specifiek gericht zijn op studenten die werken”, zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. “Er zijn tal van mogelijkheden, die het gemakkelijker maken om werken en studeren te combineren. Zo kan je aan de hogeschool een flexibel leertraject volgen aangepast aan jouw tempo en waarbij je studeren kan combineren met je werk en je gezin.”

Werken en studeren

“In het kader van levenslang leren maakt PXL-Business het mogelijk om met het programma Bedrijfsmanagement Allround², de opleiding bedrijfsmanagement voor werkstudenten, deze combinatie te realiseren en het diploma Professionele bachelor bedrijfsmanagement te behalen. De nadruk in het programma ligt op ondernemen en ondernemerschap”, zegt dr. Jean-Pierre Segers, departementshoofd van PXL-Business.

Bedrijfsmanagement Allround² is ontworpen op maat van studenten voor wie een voltijdse dagopleiding in combinatie met een job niet tot de mogelijkheden behoort. Het studieprogramma omvat een pakket van 180 studiepunten. Werkstudenten krijgen de mogelijkheid om dit modeltraject te spreiden over 6 of 7 semesters. We bieden ons onderwijs aan in een vorm van ‘blended learning’, een evenwichtige mix van contact- en afstandsonderwijs, met de klemtoon op authentieke leersituaties. De lesmomenten in de verschillende semesters worden georganiseerd gedurende drie avonden per week van 18 tot 22 uur.