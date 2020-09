Hogeschool PXL start academiejaar met les op 50 meter in de lucht Giulia Latinne

18 september 2020

18u25 0 Hasselt De studenten aan de Hogeschool PXL mogen volgende week hoge verwachtingen hebben van het nieuwe academiejaar. Letterlijk, want maandag stuurt de hogeschool haar studenten naar hun eerste les op 50 meter in de lucht.

“Traditioneel start de hogeschool met tal van prominenten die een gastcollege geven in de startweek”, vertelt algemeen directeur van Hogeschool PXL Ben Lambrechts. “Ook dit jaar zal dat het geval zijn, alleen maken we het samen met Xior Student Housing spannender op 50 meter hoogte in een ‘Clasroom in the Sky’ dan in een gewone aula.”

Voor de uitvoering van het concept doet Hogeschool PXL beroep op het Beringse evenementenbureau ‘The Fungroup’. “Een klaslokaal in de lucht organiseren hadden we nog niet gedaan,” lacht bedenker Stefan Kerkhofs, “maar het zal alleszins goed verlucht zijn daarboven.”

CEO Jaga Jan Kriekels en Vlaams ministers Benjamin Dalle en Zuhal Demir zullen maandag alvast een gastcollege geven.