Hogeschool PXL schept hoge verwachtingen bij studenten met les op 50 meter hoogte Giulia Latinne

21 september 2020

17u53 0 Hasselt Hogeschool PXL schept zelfs in coronatijden hoge verwachtingen bij haar studenten. Letterlijk, want op de eerste dag van het nieuwe academiejaar stuurt de hogeschool haar studenten 50 meter de lucht in om les te volgen van onder andere CEO Jan Kriekels van Jaga en Vlaams ministers Benjamin Dalle en Zuhal Demir. Partners Xior Student Housing en The Fungroup helpen mee met het hoogtepunt.

“Hoogtevrees? Dat hebben we niet", vertellen de studenten van PXL Software Management Sebastian Filib (23) en Jan Van Ruyssevelt (22). Ook geduld ontbreekt, want de studenten kunnen niet snel genoeg op het eigenaardige platform dat speciaal voor hen op de eerste dag van het nieuwe academiejaar klaarstaat. Wanneer alle studenten eindelijk geriemd zitten, zijn ze klaar om hun hoge verwachtingen te vervullen. Letterlijk, want Hogeschool PXL pakt uit met een les op 50 meter in de lucht. Het programma? Eerst en vooral een gastcollege met CEO Jan Kriekels. In de namiddag zullen onder andere prominente gasten in de lucht gaan, waaronder ook Vlaams minister Benjamin Dalle.