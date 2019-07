Hogeschool PXL reikt dit weekend 1.650 diploma’s uit tijdens feestelijke proclamatie in Kinepolis Hasselt Dirk Selis

29 juni 2019

15u15 0 Hasselt Onder een stralende zon trokken dit weekend 1.650 PXL-studenten hun feestelijkste zomeroutfit aan. Afstuderen als bachelor of master doe je immers niet elke dag.

“We ontvangen zaterdag en zondag 6200 bezoekers, want voor deze gelegenheid brengen onze bijna-afgestudeerden maar al te graag hun lief en ouders mee”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts, die samen met voorzitter Frank Smeets plaatsnam voor de traditionele groepsfoto op de trappen van Kinepolis. “Het voelt een beetje als een jaarlijks familieportret. En die familie wordt alsmaar groter. Want we komen onze alumni dagelijks tegen: via gastcolleges, als stagebegeleiders en in onze vele bij- en nascholingen”, besluit Lambrechts.