Hogeschool PXL reikt 2.430 diploma’s op coronaveilige manier uit Emily Nees

26 september 2020

18u27 4 Hasselt Dit weekend hebben 2.430 pasafgestudeerden aan Hogeschool PXL figuurlijk het glas geheven. Na vol ongeduld te wachten, kregen zij eindelijk hun diploma. Al zag de traditiegetrouwe proclamatie er dit jaar een beetje anders uit. Zo ruilde PXL de bioscoopzalen van Kinepolis in voor de schoolcampussen, de Corda Campus en de pittoreske Alden Biesen-site.

Eindelijk was/is het zover: vrijdag, zaterdag en woensdag kregen/krijgen PXL-studenten hun diploma in handen. Van de 2.430 pasafgestudeerden hebben zo’n 1.800 personen zich ingeschreven om hun diploma in ontvangst te nemen na de officiële naamafroeping. Geen virtuele viering dus, “want we willen van onze nieuwe lichting alumni op de best mogelijke manier afscheid nemen”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. Al steekt de proclamatie dit jaar in een ander jasje.

Zes locaties

Door de coronacrisis was de hogeschool namelijk genoodzaakt om voor meerdere locaties uit te kiezen in plaats van alleen de Kinepolis in Hasselt. Van één centrale locatie naar zes verschillende plekken dus, en gespreid over een volledig weekend. Zo zijn de proclamaties door gegaan op de verschillende campussen van Hogeschool PXL, Corda Campus en Alden Biesen. Ze werden opgesplitst per opleiding en gebundeld per departement.

Feestelijk afsluiten en ter plaatse een glas heffen, kon helaas niet. Daarom heeft PXL-Catering voor iedere afgestudeerde een proclamatiepakket samengesteld met drankjes en zoutjes. Op die manier kunnen ze hun opleiding toch nog feestelijk afronden.

X-factor

Ook de X-factor, een award die één PXL-student krijgt voor zijn of haar puike werk, steekt in een ander jasje. Zo wordt er niet één gelukkige verkozen dit jaar, maar zijn alle pasafgestudeerden winnaars. “Alle toekomstige PXL-alumni hebben dit jaar in bijzondere omstandigheden hun lessen, stages en bachelor proeven moeten afwerken. Ze hebben dan aan het werkveld en ons getoond hoe veerkrachtig deze generatie kan zijn”, besluit Lambrechts.