Hogeschool PXL en SYNTRA Limburg sluiten exclusieve samenwerkingsovereenkomst Dirk Selis

13 december 2019

16u41 0 Hasselt Levenslang leren, flexibel leren, heroriënteren… In de hedendaagse arbeidsmarkt is het een must om relevant te blijven. Vanuit dat besef hebben Hogeschool PXL en SYNTRA Limburg elkaar gevonden in een duurzaam partnerschap, net als Howest en Syntra West. Een exclusieve samenwerkingsovereenkomst heeft dat nu ook officieel bevestigd.

In de toekomst zullen cursisten na het behalen van een SYNTRA-getuigschrift kunnen doorstromen naar een hogeschoolopleiding en via een verkort programma een diploma hoger onderwijs kunnen behalen. In omgekeerde richting zal PXL makkelijker studenten kunnen heroriënteren naar voltijdse dagopleidingen van SYNTRA Limburg. Tot nog toe was het erg moeilijk om vrijstellingen te verlenen, om schakelen mogelijk te maken zullen PXL en SYNTRA per traject de mogelijkheden bekijken. “Samenwerken is nodig in de war for talent”, zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. “We morsen nog te veel met talenten, en moeten er voor zorgen dat iedereen in een opleiding kan terechtkomen die voor hem of haar past. De juiste student op de juiste plaats, en met voldoende kansen om talenten verder te ontwikkelen.” Een eerste piloottraject gaat van start in januari 2020. Cursisten die de SYNTRA-opleiding Marketing- en eventmanagement hebben voltooid, kunnen meteen instromen in het tweede semester van de graduaatsopleiding Marketing- en communicatiesupport aan Hogeschool PXL.

Duurzaam partnership

“De samenwerking is een uitgelezen kans om verder te kijken dan opleidingen alleen. Zo denken we aan gezamenlijke communicatie, gedeelde infrastructuur en uitwisseling van personeel en studiemateriaal. Op die manier wordt de samenwerking veel meer dan de ad-hoc projecten die in het verleden al liepen en kunnen we spreken over een duurzaam partnership”, besluit Dirk Vanstipelen, directeur en afgevaardigd bestuurder SYNTRA Limburg.