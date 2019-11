Hogeschool PXL doet het vrijdag zonder e-mail: “We zijn niet elektronisch bereikbaar, maar bel ons gerust op!” 11.495 studenten en docenten gaan uitdaging aan om hun e-mailaccount een dag lang gesloten te houden Dirk Selis

28 november 2019

14u39 0 Hasselt We mailen veel en vaak, en we lijken er niet meer zonder te kunnen. Maar op vrijdag gaan de 11.495 studenten, docenten en andere personeelsleden van Hogeschool PXL de uitdaging aan om hun e-mailaccount een dag lang gesloten te houden. “Voor alle duidelijkheid: we schrijven de digitalisering niet af, maar ook traditionele communicatiemiddelen hebben hun voordelen” zegt algemeen directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL.

“We beschikken vandaag over eindeloze mogelijkheden om contact met elkaar te houden”, zegt Lambrechts. “Maar ik stel vast dat, in een tijdperk waarin de communicatiemiddelen legio zijn, er voor belangrijke gebeurtenissen nog steeds wordt teruggegrepen naar traditionele communicatievormen. Zakendeals worden face-to-face gesloten, en het kerstfeest vieren we gezellig samen met de familie en niet via Skype. Voor alle duidelijkheid, ik ben een sterke voorstander van elektronische communicatiemiddelen, maar we kunnen deze technologie pas ten volle benutten als we ons bewust zijn van haar beperkingen.”

E-mailloze vrijdag

Internationale specialisten maakten de voorzichtige berekening dat onoordeelkundig e-mailgebruik bedrijven een verlies oplevert van 3000 euro per werknemer per jaar. En arbeidspsychologen toonden aan dat information overload kan leiden tot stressklachten en een vermindering van de werksfeer. Dat de laatste vrijdag van november geboekstaafd staat als e-mailloze vrijdag is geen toeval. 48 jaar geleden verzond computerprogrammeur Ray Tomlinson de allereerste e-mail ooit in de periode november-december 1971. Ben Lambrechts is in ieder geval duidelijk in zijn oproep naar de PXL-community. Door een dag lang niet of zo weinig mogelijk te mailen, te chatten en te whatsappen, wil hij zijn mensen tijd en ruimte geven. “Tijd voor uitgestelde taken en ruimte om samen te komen en gesprekken aan te knopen. En telefoneren mag uiteraard ook”, besluit Lambechts.