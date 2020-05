Hogeschool PXL, Confederatie Bouw Limburg en VDAB starten graduaat werforganisatie en mikken ook op oudere studenten Dirk Selis

14 mei 2020

09u39 0 Hasselt Ook in coronatijden blijft de bouw een knelpuntsector: vele vacatures in de bouw geraken niet ingevuld. Hogeschool PXL gaat vanaf september – in nauwe samenwerking met Confederatie Bouw Limburg en de VDAB – een nieuwe, tweejarige graduaatsopleiding werforganisatie starten. Het doel: via dag- én avondonderwijs zowel jonge als oudere studenten opleiden tot bouwprofessionals die onmiddellijk in bouwprojecten met een beperkte complexiteit ingezet kunnen worden.

“De Limburgse bouwbedrijven zijn hier heel gelukkig mee”, aldus Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg. “We zijn blij dat onze Limburgse politici vorig jaar in het Vlaams Parlement hun nek hebben uitgestoken voor deze opleiding, want de sector smeekt om technisch gekwalificeerde werknemers. Dat deze opleiding ook specifiek mikt op oudere studenten met al wat meer maturiteit en werkervaring is een absolute troef.”

Op maat

“We mikken inderdaad niet alleen op 18-jarigen”, beklemtoont Antonio Azzaretti, coördinator van de PXL-graduaatsopleiding werforganisatie. “En daarbij mensen met al wat ervaring zijn zeker even welkom. De bouwbedrijven willen graag dat hun personeel zich bijschoolt en levenslang leert. Wel, daar spelen we maximaal op in: we bieden onze lessen niet alleen overdag maar ook ’s avonds aan, en kiezen voor een flexibel, modulair systeem. Zo kun je ook als werknemer volledig op maat een individueel traject volgen en al werkend doorgroeien in de functie van werforganisator. Het werkplekleren – op de werkvloer zelf, goed voor een derde van de opleiding – kunnen en mogen die studenten bij hun eigen bedrijf inplannen. En verder werken we ook samen met de VDAB: werklozen die zich willen bijscholen of zich willen heroriënteren op de arbeidsmarkt, kunnen bij ons – ondersteund door de VDAB – de dagopleiding volgen. Ook dat zijn mensen met maturiteit en al wat werkervaring op de teller. Bouwbedrijven zien die heel graag komen.”

Diverse bouwberoepen

PXL organiseert ook al enige tijd de driejarige bacheloropleiding bouw, jaarlijks goed voor een honderdtal nieuwe studenten. Komt de nieuwe opleiding niet in het vaarwater van de oude? “Nee, helemaal niet”, aldus Chris Leinders, PXL-opleidingshoofd bouw. “De nieuwe graduaatsopleiding is veel specifieker: je wordt er in twee jaar klaargestoomd tot een werforganisator die kleine ‘rechttoe rechtaan’ bouwprojecten met beperkte complexiteit mee kan helpen organiseren. In de driejarige bacheloropleiding is de complexiteit hoger, de focus breder en kun je achteraf in een veel diverser scala aan bouwberoepen terecht: project- of werfleider, calculator, tekenaar, salesmanager, om er maar enkele te noemen. Je krijgt daar van in het begin grotere, complexere bouwwerven onder je hoede, met meer financiële verantwoordelijkheid. De nieuwe graduaatsopleiding is dus geen vervanger, wel een mooie aanvulling, waarbij we mikken op een specifiek profiel waarnaar onze bouwbedrijven naarstig op zoek zijn.”