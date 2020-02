Hof van Beroep bevestigt schadevergoeding van 10.777,92 euro voor slachtoffer van glasgooier BVDH

19 februari 2020

15u26 0 Hasselt Een 28-jarige Truienaar werd ruim een jaar geleden door de correctionele rechtbank veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 10.777,92 euro nadat hij op 27 maart 2016 een glas gooide in het gezicht van een twintiger uit Hasselt. Het Hof van Beroep bevestigt deze straf. “We zijn tevreden met deze beoordeling van het Hof”, stelt advocaat Tom Van Overbeke, die het slachtoffer vertegenwoordigde.

Die bewuste nacht was het slachtoffer samen met een paar kameraden op stap in Hasselt. Bij een dispuut kreeg hij een glas in het gezicht geworpen. Er waren die avond wel meerdere relletjes. Een andere Hasselaar werd uiteindelijk vrijgesproken voor zijn mogelijke betrokkenheid. De Truienaar nam via Facebook contact op met het slachtoffer en bood zijn excuses via deze weg aan. Hij moet naast de schadevergoeding ook een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro betalen. De Truienaar moet bovendien nog steeds een werkstraf uitvoeren van 100 uren

Blijvend litteken

“De straf ligt in dezelfde lijn als de beoordeling van de correctionele rechtbank in Hasselt”, weet Van Overbeke. “Het Hof stelt ook duidelijk dat het ongeloofwaardig is dat mijn cliënt zelf agressief zou geweest zijn. Hij krijgt een vergoeding voor zijn schade maar moet anderzijds wel verder met een litteken in het aangezicht als aandenken aan een avondje uit.”