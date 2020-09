Hoe zal carnaval in Hasselt volgend jaar doorgaan? “Carnavalbal coronaproof vieren is net zoals trouwfeest haast onmogelijk” Giulia Latinne

10 september 2020

17u30 0 Hasselt Nadat het carnavalseizoen afgelopen maart ook in Limburg in de soep viel, valt maanden later opnieuw de vraag hoe carnaval 2021 er voor de Hasselaren zal uitzien. “Carnavalbal kan je op dit moment vergelijken met een trouwfeest: onmogelijk.”

De carnavalstoeten dopen, ermee rondtrekken doorheen de stad en in de avond nagenieten met een pint bier. De Verenigde Hasseltse Carnavalgroepen (VHC) had het afgelopen maart allemaal geregeld, maar met de komst van corona mocht het niet zijn. Ondertussen zijn we opnieuw maanden verder. Zullen de Hasselaren dan toch hun carnaval krijgen in 2021? “Veel is nog onzeker, maar om de carnavalbal coronaproof te vieren? Dat is op dit moment net zoals een trouwfeest haast onmogelijk”, zegt voorzitter van VHC Jan Marechal.

Dan maar op zoek naar alternatieven. “Soms lach ik dat we best met z’n allen door de Ethias Arena trekken, en dat bracht me effectief op een idee”, vertelt Marechal. “Zo zouden we geen carnavalbal kunnen vieren omdat de bubbels van vijf of zelfs vijftien personen het te ingewikkeld maken. Daarnaast heerst er nog steeds een verbod op verplaatsing en dus op dansen. Maar het zou een optie kunnen zijn om een carnavalshow te organiseren in een zaal waar de bubbels zoals in een theaterzaal afgescheiden worden. Geen carnavalbal, maar dan hebben we toch een speciaal moment samen.”

Zomerstoet

Ook denkt Marechal na over de optochten met de carnavalstoet. Marechal: “In Limburg verbranden we de carnavalwagens niet na elk weekend zoals Aalst dat wel doet. Dat betekent dat wij onze wagens meerdere jaren achter elkaar gebruiken, waardoor we onze wagens niet meer hoeven te bouwen voor het seizoen van 2021. Zo hebben we meer ruimte om tot januari na te gaan of de carnavalstoeten coronaproof kunnen doorgaan. Moest het om een of andere reden toch niet lukken om de carnavalstoet in maart te organiseren, dan denken we na om ze op te schuiven naar de zomer. Uitstellen doen we liever niet opnieuw, maar een glazen bol hebben we niet.”

Op 23 september zitten Stad Hasselt, Feestcomité Hasselt en de Verenigde Hasseltse Carnavalgroepen samen om de (coronaveilige) plannen van carnaval 2021 verder te bespreken.