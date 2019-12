Hoe een ex-schepen zich vandaag in de Wetstraat vastketent: Greenpeace-directeur Valerie De Re is ‘hotter’ dan ooit Dirk Selis

07 december 2019

11u21 0 Hasselt Twaalf jaar lang was ze een vast gezicht in het Hasseltse schepencollege, tot Valerie Del Re (41) in september 2018 vriend en vijand verraste. Onder 'de politiek' werd een streep getrokken, Greenpeace werd de nieuwe roeping. Directeur van de Belgische afdeling, zo mag ze zich tegenwoordig noemen. En dat in tijden dat het klimaat nooit heter was.

Of ze de Hasseltse politiek niet mist? Toegegeven, erg origineel is die vraag niet. Maar toch moeten we er de deur van dit interview mee open beuken. Nou ja, beuken. Het wordt een pak gemoedelijker dan dat, hoor. Over het 'planepoolen' van Zuhal Demir tot zowaar stoppen met roken.

Die Hasseltse politiek dus? Geen heimwee?

"Nee. Ik ben bijna twaalf jaar lang schepen geweest en dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. We hebben in die tijdspanne samen veel mooie dingen gerealiseerd waar ik nog steeds trots op ben, maar na twee legislaturen vond ik het tijd voor iets anders. Te lang op dezelfde stoel blijven zitten, is niets voor mij. Wat ik wel mis, is het leven in mijn stad. Als schepen lééfde ik veel meer in Hasselt: kantoor in het centrum, hapje lunchen in de stad en na het werk een pint drinken op een terrasje. Nu werk ik in Brussel. Ook een leuke en bruisende stad, maar toch niet zo tof als Hasselt."

Greenpeace, dus. Het klimaat is hotter dan ooit, maar van jullie horen we best weinig. Hoe komt dat?

"Als je niet veel van ons hoort, dan luister je - denk ik - niet zo goed. De klimaatproblematiek is één van onze grootste uitdagingen, en Greenpeace staat in het midden om dingen aan te kaarten en oplossingen aan te reiken. Zo was onlangs de Rainbow Warrior (het iconische schip van Greenpeace, red.) nog in ons land. We hebben bijna achtduizend bezoekers aan boord ontvangen en geïnformeerd over hernieuwbare energie. We spelen ook een belangrijke rol als watchdog in België, en aarzelen niet om aan te kaarten wat mis gaat. Zo konden we samen met de Bond Beter Leefmilieu achterhalen en bekendmaken dat geld uit het Vlaams Klimaatfonds, bedoeld om te investeren in maatregelen die het klimaat ten goede komen, gebruikt wordt om de energierekening te subsidiëren van de grote industrie. Dat kan echt niet meer - en zo kan ik nog tientallen voorbeelden geven. Wij weten in deze klimaatcrisis echt wel wat te doen bij Greenpeace."

Mogen we even stout zijn? En vragen wat de big boss van Greenpeace zelf doet? Tenslotte heeft u een zekere voorbeeldfunctie.

"Sinds ik bij Greenpeace werk, ben ik me steeds bewuster van de gevolgen die onze dagdagelijkse handelingen hebben. Ik eet bijvoorbeeld veel minder vlees dan vroeger. En als ik vlees eet, dan koop ik het bij kleine bioboeren van De Buurderij. Mijn oude dieselwagen heb ik verkocht en ik neem dagelijks de trein naar het werk. Als ik dan toch eens een auto nodig heb, dan kan ik mijn deelabonnement gebruiken. Het eerstvolgende is evenwel stoppen met roken. Da's voor 2020. Mijn vriend en ik gaan binnenkort samen op vakantie en we hebben afgesproken dat de sigaretten niet meegaan."

Je kan ook actievoeren, wat je bij de Jongsocialisten nog deed. Vervlogen tijden?

"Nee, het activisme van Greenpeace was voor mij de reden om voor de organisatie te werken. Ik heb dan ook al de actietraining gevolgd, en heb me ook al een keer vastgeketend tijdens de 'Occupy Wetstraat' van afgelopen maart. Nu, wij voeren geen actie omdat we dat spannend vinden, maar doen dat gericht om vooruitgang te boeken in bepaalde thema's. En als het zinvol is om deel te nemen, dan zal ik dat met heel veel plezier doen."

We zien jou dus wellicht ook niet zo snel op het vliegtuig stappen. Maar wat vind je dan van de zware kritiek die Anuna De Wever had op het 'planepoolen' van Zuhal Demir?

"Vliegen naar die klimaattop is ook niet zo'n geweldig idee van Demir. Kijk, die top is in Madrid. Daar geraak je ook perfect met de trein. En als minister zou ze zo een mooi voorbeeld zijn. Dat gezegd zijnde, willen we - vanuit Greenpeace - ook niet steeds individuen de schuld geven van een systeem dat gewoon scheef zit. Met de trein reizen is vandaag nog altijd veel duurder dan vliegen... Dat klopt toch niet?"

Nu, die klimaattop. Wat verwacht jij daar van?

"We hebben een delegatie ter plaatse en volgen het van nabij. We verwachten een ambitieus klimaatplan van België, waarbij ons land vóór 2050 klimaatneutraal is. We moeten opletten dat we niet achterop geraken, en zo dezelfde fout maken als Wallonië in de vorige eeuw. Wat ik dan bedoel? Gedateerde industrie en technologie blijven beschermen, in plaats van te investeren in vernieuwing. Als we vandaag onze maatschappij niet future proof maken door een groene overgang te begeleiden, dan zullen we daar later de prijs voor betalen. En op dit moment is onze ambitie op dat vlak ondermaats."

Aan ambitie anders geen gebrek bij de klimaatjongeren. Maar dreigen zij niet te snel opgebrand te geraken?

"De jongeren van Youth for Climate zijn verre van opgebrand. Ze zijn met velen en hun enthousiasme en doorzettingsvermogen om te strijden voor een beter klimaatbeleid neemt niet af. Ze hebben ook al heel wat verwezenlijkt: van historisch grote klimaatmarsen tot klimaat als thema op de politieke agenda krijgen. In Wallonië en Brussel heeft dat geleid tot regeerakkoorden die klimaat als prioritair punt meenemen - al blijven we toekijken op de uitvoering. In Vlaanderen is er wel nog wat werk om de ambitie op te krikken. Maar kijk, de klimaatbeweging geeft niet af. Nu zondag is er in Brussel bijvoorbeeld een menselijke ketting rond het federaal parlement, om onze politici eraan te herinneren dat we moed en verantwoordelijkheid van hen verwachten tijdens deze klimaatconferentie."

Staat u me tot slot nog een nostalgisch zijsprongetje toe? Wanneer kan ik opnieuw zo'n 'No Time To Waste'-shirt kopen?

"We hebben onze shirts even uit de verkoop gehaald omdat we een tijdje geleden nog een grote campagne hadden die op de 'fast fashion'-industrie gericht was. We vroegen grote merken om hun schaal aan te wenden om de productieprocessen van kleding schoner te maken. Het spreekt voor zich dat wij voor onze eigen shirts zeker dezelfde hoge standaarden willen hanteren, maar het bleek lange tijd niet mogelijk om een firma te vinden die dat kon. Intussen hebben we die gevonden en kunnen we in 2020 opnieuw onze coole, schone en eerlijke shirts verkopen."