Hockeyclub Hasselt Stix barst uit haar voegen,

met al 450 leden Dirk Selis

25 augustus 2019

20u00 5 Hasselt Hockeyclub Hasselt Stix telt al 450 spelende leden. De club barst uit haar voegen, vermoedelijk dankzij de goede prestaties van de Red Lions. Nu zij de finale spelen verwachten ze in Hasselt nog meer leden, terwijl de club nu al kampt met plaatsgebrek.

Zes jaar na het ontstaan telt Hockeyclub Hasselt Stix 450 spelende leden en een 50-tal niet-spelende leden. Voorzitter Raf Mommen kijkt er niet op. “Hasselt Stix speelt intussen met verschillende ploegen in de hoogste regionale klasse van de Vlaamse Hockey Liga”, steekt hij van wal. “De U14-jongens hebben vorig jaar zelfs nationaal gespeeld.” Mommen is tevreden, maar er zijn natuurlijk groeipijnen. “We spelen momenteel op twee velden aan het sportpark van Kiewit, waarvan één veld gedeeld wordt met andere verenigingen. Gelukkig gaan we verhuizen naar de Pietelbeek, want nu is het vaak puzzelen om trainingen geregeld te krijgen.”

Verhuizen

De club vroeg een subsidie aan aan de Vlaamse gemeenschap en die is goedgekeurd. “Nu nog de verhuis in goede banen leiden. Binnenkort zitten we samen met de stad Hasselt rond de tafel om te kijken wat mogelijk is aan de Pietelbeeksite.” Schepen van Sport Habib ElOuakili (Roodgroen+)staat alvast achter de club. “Als stad zijn we enorm trots dat onze Hasseltse club een voorbeeld is voor Vlaanderen”, zegt hij. “Maar de club is zodanig gegroeid dat een eigen stek noodzakelijk is. Binnenkort zitten we weer samen met de club voor het doorhakken van de allerlaatste ‘knoopjes’. Ik verwacht op korte termijn de eerste schoppen in de grond.”

Jongens en meisjes tussen 6 en 18 jaar kunnen elke woensdag in september van 14 tot 15 uur gratis komen kennismaken met de hockeysport in het sportcentrum van Kiewit tijdens de ‘Start to Hockey-lessen’. Meer info op www.hasselstix.be .