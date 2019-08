Hilariteit op de pukkelpopcamping: je tent opzetten mét strakke wind Marco Mariotti

15 augustus 2019

18u32 8 Hasselt Ooit al eens een tent opgezet bij een staalharde wind? Deze twee dames ook nog nooit. Maar voor Pukkelpop maken ze graag een uitzondering.

Menig ‘opgooitenten’ werden ‘opvliegtenten’ en zeilen van partytenten belandden vandaag steevast iets verder dan bedoeld. Herkenbaar? De wind stond strak, en de tent opzetten bleek niet overal even vlot te verlopen. Op bovenstaande video is te zien hoe ook de Pukkelpopcrew er bijna in blijft van het lachen.

Wat dan weer wél vlot verliep was de algemene intrede. Chaos bleef uit, en de camping ging dan ook veel vroeger open dan officieel bekend gemaakt. Rond 12 uur was camping Chill al voor de helft gevuld. Rond 13 uur bleek een piekmoment zichtbaar, maar wachtrijen van bijna twee uur zoals vorig jaar bleven uit.