Hier tank je het goedkoopst in Limburg Emily Nees

19 maart 2020

17u01 5 Hasselt De coronacrisis doet de olieprijzen stevig dalen. Benzine en diesel zijn een pak goedkoper. Maar waar tank je nu best? Wij vergeleken de prijzen van super 95, super 98 en diesel in de provincie Limburg.

BERINGEN

Beringen steekt er met kop en schouders bovenuit, meer bepaald bij tankstation Lukoil (Paalsesteenweg 77). In de Limburgse stad kan je er al super 95 tanken aan 1,000 euro per liter. Aan super 98 hangt er een prijskaartje van 1,075. Wie diesel kiest, moet bij Lukoil rekenen op een bedrag van 1,113 euro per liter.

HEUSDEN-ZOLDER

Lukoil zorgt ook in Heusden-Zolder (Meylandtlaan 169) voor een goedkope tankbeurt. Zo kost super 95 er 1,002 euro per liter. De super 98 bedraagt er 1,077 euro. Diesel is er wat duurder, met een prijskaartje van 1,118 euro per liter.

HASSELT

Ook in Hasselt vind je voordelige tarieven. Zo biedt Lukoil Express Hasselt (St. Truidersteenweg 335) super 95 aan tegen 1,002 euro per liter. Voor super 98 moet je bij DATS 24 zijn (Genkersteenweg 70), want die kost er 1,108 euro. Ook voor diesel rijdt u best daarheen voor een prijs van 1,118 euro per liter. Bij Esso (Kuringersteenweg 301/303) kost de brandstof even veel. Wie in Zonhoven tankt, kan rekenen op gelijkaardige tarieven.

LEOPOLDSBURG

Voor super 95 zak je best af naar deelgemeente Heppen. Shell Express (Leopoldsburgsesteenweg 120) verkoopt de brandstof aan 1,005 euro per liter. Ook diesel is daar het goedkoopst: 1,118 euro per liter. Esso (Lommelsesteenweg 334) biedt dan weer super 98 aan tegen 1,145 euro per liter.

SINT-TRUIDEN

In Sint-Truiden zijn de prijzen ook laag. Truienaars gaan voor super 95 best naar Shell Express (Tiensesteenweg 235) of DATS 24 (Tiensesteenweg 266) voor een prijs van 1,010 euro per liter. Bij de laatstgenoemde krijg je super 98 voor 1,143 euro per liter. Diesel is eveneens in beide tankstantions het goedkoopst: 1,132 euro per liter.

BREE

Tank jij in Bree? Dan is het misschien wel interessant om naar Shell Express (Sportlaan 25) of DATS 24 (Regenboogstraat 12) te gaan. Super 95 is er namelijk verkrijgbaar aan 1,012 euro per liter. Bij die laatste betaal je 1,139 euro voor super 98. Diesel kost dan weer 1,130 euro per liter in beide tankstations.

LOMMEL

Lommel doet het relatief goed. Je betaalt er voor super 95 minimum 1,025 euro per liter, bij Van Raak (Molsekiezel 130) en Gabriëls (Binnensingel 23) wel te vertsaan. Texaco (Norbert Neeckxlaan 1) meet het laagste tarief voor super 98: 1,127 euro per liter. Voor diesel rijd je best naar Lukoil (Luikersteenweg 313). De brandstof bedraagt er 1,142 euro per liter.

GENK

Genk is niet de goedkoopste, maar ook niet de duurste plek om te tanken. Bij Lukoil Express (Vennestraat 32) betaal je bijvoorbeeld 1,034 euro voor een liter. Pollet (Guillaume Lambertlaan 113) biedt super 98 aan voor 1,162 euro per liter. Tot slot koop je diesel aan 1,147 euro per lieter bij Lukoil Express in de Vennestraat.

MAASMECHELEN

En dan hebben we nog Maasmechelen, waar de tarieven starten vanaf 1,042 euro voor super 95 bij Lukoil, Gabriëls en DATS 24 op de Rijksweg. Diesel vind je er voor 1,158 euro. Bij DATS 24 en Gabriëls kost super 98 zo’n 1,017 euro per liter.

Peer, Wellen, Bocholt, Diepenbeek, Zutendaal, Gingelom, Voeren, Bocholt, Halen, Hamont-Achel, Heers meten de hoogste brandstofprijzen. Daar kost het minimum 1,182 euro per liter om super 95 te tanken.