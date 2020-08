Hevige regenval in Midden-Limburg zorgt voor gewenste verkoeling Birger Vandael

09 augustus 2020

13u42

Zondagmiddag maakte de brandende zon van de afgelopen dagen plots eventjes plaats voor enkele hevige regenbuien. Vooral in Midden-Limburg viel de regen met bakken uit de lucht. “Veel beweging zit er niet in de onweershaarden, waardoor er op meerdere plaatsen overvloedig veel neerslag in korte tijd valt. Dat terwijl het niet veel verderop gewoon droog kan blijven. Onder de kern van een bui is het altijd opletten voor gemene windstoten vanwege het temperatuurcontrast tussen de onderste en hogere luchtlagen”, zo stelt weerman Ruben Weytjens in zijn berichtgeving. Normaal komt de zon er in de loop van de dag terug door, al blijft de kans op een bui bestaan.