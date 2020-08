Het wordt puffen vandaag: zeker in Limburg, die code oranje krijgt Dirk Selis

07 augustus 2020

09u18 0 Hasselt Het wordt in grote delen van het land een tropisch warme dag. In het centrum kan het kwik 31 graden halen en in de Kempen zelfs 33 graden. Het KMI kondigt code geel af en roept op om waakzaam te zijn voor de gevolgen van de hitte. In Limburg is zelfs code oranje van kracht.

Vandaag geldt code oranje alleen voor Limburg, maar morgen zal dat in het hele land zijn, met uitzondering van de kust (code geel). “Code oranje wordt afgekondigd bij een hittegolf, wanneer we drie opeenvolgende dagen een gemiddeld temperatuur van 32°C hebben of indien er minstens één dag is met maxima gelijk aan of boven de 35°C”, zegt Martijn Peeters, coördinator Wetenschap & Weer bij DPG Media.

“Bij die tropische temperaturen kan je best regelmatig drinken, je lichter kleden, de dag op een koele plaats doorbrengen in plaats van buiten in de hitte, en licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) eten. Hou ook zeker de raadgevingen van de bevoegde overheid in het oog.”