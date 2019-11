Het Stationsbuffet wordt Starbucks: “Hasselt probeert een grootstad te zijn, maar is gewoon een groot dorp” Emelie Wojcik

13 november 2019

17u53 0 Hasselt Eén van de meest iconische cafés van de Hasseltse stationsbuurt verdwijnt. Het Stationsbuffet doet eind dit jaar de boeken toe en wordt vervangen door een filiaal van Starbucks. De Amerikaanse koffieketen opent er haar eerste volwaardige zaak in de stad.

De komst van Starbucks is het resultaat van een overeenkomst tussen de NMBS en de Amerikaanse koffieketen. “Onze concessie liep af op 21 december dit jaar”, zegt uitbater Ludo Bogaerts. “We hadden een nieuwe aanvraag klaar, maar ook Starbucks was kandidaat. NMBS heeft blijkbaar een voorkeur voor Starbucks. Wij kunnen niet op tegen zo'n grote keten, zij kunnen immers veel grotere plannen voorleggen.” Schepen van Economie Rik D’Hollogne (N-VA) bevestigt dat deze beslissing gemaakt werd door de NMBS: “Aangezien in dit geval de ene horecazaak de andere vervangt, moet daar bij ons geen aangifte van gedaan worden.”

Het Stationsbuffet opende haar deuren in 1962, gelijktijdig met de opening van het station in Hasselt. Sindsdien baatten vier generaties de zaak uit. “Ik heb hier tien jaar de klanten mogen bedienen”, zegt Ludo fier. Wij probeerden de mensen altijd een persoonlijke service aan te bieden, met de komst van Starbucks vrees ik dat die service volledig zal wegvallen.” De sluiting van Het Stationsbuffet is voor Ludo dan ook zeer dubbel. “Mijn zoon zou de zaak overnemen, vooral voor hem vind ik de sluiting erg.” De zoon van Ludo, zelf nog jong, ziet de komst van Starbucks ook niet zitten. “Ik vrees dat Starbucks enkel in het begin succes zal hebben. Ze mikken op een jonger publiek, maar hun product lijkt me op lange termijn niet betaalbaar voor hun doelgroep.”

Hasselt als grootstad

Klanten van het volkscafé zijn er het hart van in. Zo ook Patrik Groven, eigenaar van de Shoe-Express verderop in de straat: “Het Stationsbuffet was een ontmoetingsplaats voor allerlei soorten mensen. Je zag hier buschauffeurs, advocaten en toeristen. Een klant die hier al van de jaren ‘50 komt, vierde hier gisteren zelfs zijn tachtigste verjaardag.” Schepen D’Hollogne begrijpt de reacties van de klanten, maar ziet ook de voordelen van een Starbucks in. “In andere steden kent Starbucks een groot succes. Ook in Hasselt zal de zaak heel wat volk naar de stationsbuurt trekken.” Ludo is het daar niet mee eens. “Weet je wat het is? Zo’n Starbucks trekt veel volk aan in grootsteden. Ik vrees dat Hasselt een grootstad probeert te zijn, maar eigenlijk gewoon een groot dorp is.”

VoltHa-plan

Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat de verdwijning van Het Stationsbuffet niets te maken heeft met het VoltHa-plan. Dat veiligheidsplan moet de stationsbuurt aantrekkelijker maken door onder andere de opening van nieuwe zaken. “Sinds de invoering van dat plan is de buurt veel rustiger geworden”, zegt Patrik. “Maar in deze zaak waren er nooit problemen op dat vlak. Ik zie dus niet in waarom de zaak niet meer bij de opgewaardeerde stationsbuurt zou passen.” Ludo vult aan: “Het enige wat ik kan bedenken, is dat de stad alcoholgebruik aan het station wil bannen. Een koffiezaak als Starbucks serveert natuurlijk geen alcohol, dat zal voor de NMBS wel een argument geweest zijn. Wij serveren namelijk wel alcohol, maar daar viel nog over te onderhandelen.”