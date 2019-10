Het Speelnest brengt ouders en kinderen op speelse wijze samen Emelie Wojcik

30 oktober 2019

12u15 0 Hasselt Het Huis van het Kind Hasselt start vanaf woensdag 30 oktober met Het Speelnest. Met dat concept wil het Huis voortaan elke woensdagnamiddag (groot)ouders, peuters en kleuters spelenderwijs samenbrengen.

Het Speelnest vormt een warme ontmoetingsplaats waar kinderen van 0 tot 6 jaar samen met hun ouders of grootouders wekelijks kunnen komen spelen. Het concept is een uitloper van de peuternestjes waar kinderen tot 3 jaar naartoe mochten komen. “We hebben besloten om het concept open te trekken”, zegt Lore Swerts, deskundige gezinsondersteuning van de Stad Hasselt. “De activiteiten van Het Speelnest zijn op kleutermaat, maar jongere broertjes en zusjes kunnen hier ook plezier maken.”

Elke woensdagnamiddag staan er talloze activiteiten op het programma. “We vertellen wekelijks een verhaal aan de hand van een boek of poppen om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren”, zegt Swerts. “Daarnaast knutselen we samen of spelen we een gezelschapsspel.” Swerts benadrukt dat van ouders en grootouders wordt verwacht dat ze meespelen. “Het Speelnest is geen gratis opvang, het is de bedoeling dat mensen hier samen met hun kinderen de hele namiddag deelnemen aan onze activiteiten.”

Ondersteuning

Naast meespelen, kunnen ouders en grootouders bij Het Speelnest ook opvoedingstips vragen en netwerken met partners zoals Kind en Gezin. “We willen gezinnen niet enkel een fijne namiddag bezorgen, we willen ook ouders ondersteunen door ze met elkaar en met professionals in contact te brengen”, aldus Swerts.

Het Speelnest wordt op 30 oktober feestelijk geopend met workshops rond het thema Halloween en sprookjes. Gezinnen zijn welkom vanaf 13u30 tot 16u30. De eerste echte speelsessie vindt plaats op 6 november op hetzelfde tijdstip. Deelname is gratis, inschrijven is niet verplicht.