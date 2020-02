Het Schlagerfestival reikt voor het eerst sterren uit met eigen Walk of Fame in Hasselt Dirk Selis

12 februari 2020

21u31 0 Hasselt In Hasselt werden vandaag de allereerste Schlagerfestival-sterren uitgereikt aan De Romeo’s, Christoff, Laura Lynn, Willy Sommers, Yves Segers en Bart Kaëll . “Voor mij staat deze prijs op gelijke hoogte met een MIA, met dat verschil dat het een erkenning is van de organisatie én het publiek en dat doet deugd”, zei Christoff enthousiast.

Bart Kaëll mocht als eerste zijn Schlagerfestival-ster in ontvangst nemen: “Het festival bewijst nog maar eens dat mensen houden van Vlaamse muziek. Iedereen zingt mee met nummers die ondertussen evergreens zijn geworden. Ik hoop dat het nog vele jaren mag doorgaan. Ik heb nog nooit een ster gekregen en vind het geweldig. De ster die we meekrijgen krijgt bij ons thuis een speciaal plekje.” Voor Yves Segers was het ook zijn eerste grote onderscheiding: “Ik voel mij vereerd en hoop dat het geen vallende ster is (lacht). Het is een prachtig initiatief en een hele eer dat ik er vandaag bij mag zijn.”

De prijzenkast van Willy Sommers wordt deze maand extra gevuld na zijn MIA. “Ik voel me uitstekend. Alles stroomt weer door m’n aderen. Ik kreeg al een ster in Plopsaland De Panne en nu ligt er van mij ook een ster hier aan de Ethias Arena in Hasselt en ik vind dat prachtig. Dit is voor het leven. Mensen kijken er naar, maken er foto’s van en dat doet iets.” Laura Lynn was er met heel veel stress bij op die allereerste editie van het Schlagerfestival in Hasselt: “Het was er ‘boenk’ op en het publiek is blijven komen en verjongen. Die sterren zijn de kers op de taart en het is een mooie onderscheiding die ons allen te beurt valt.”

Elk een ster

De Romeo’s waren bijzonder blij dat ze elk een eigen Schlagerfestival-ster mee naar huis kregen. “Meestal krijgen we 1 exemplaar van een prijs en moeten we tossen wie hem meekrijgt en waar hij gaat staan. Heel fijn dat we nu ook op de grond zichtbaar zijn en doorheen de jaren ons steentje konden bijdragen aan Het Schlagerfestival. De liefde is wederzijds, want het was hier dat we voor het eerst in het Nederlands zijn beginnen zingen waardoor ons verhaal in een stroomversnelling is geraakt”, klinkt het bij het trio.

Christoff kijkt echt uit naar het Schlagerfestival: “Die eerste vrijdag, toekomen en alle collega’s weerzien is prachtig. Ik blijf in Hasselt logeren tijdens het festival en het groeiende succes bewijst dat het Nederlandstalige lied nog steeds hip is en populair. Kijk maar naar het succes van de Moose Bars en hier, waar er voluit wordt meegezongen met onze liedjes. Deze onderscheiding staat voor mij op dezelfde hoogte als de MIA’s en ik vind hem bijzonder, omdat je erkenning krijgt voor wat je doet voor het publiek. Ja, dat raakt mij bijzonder.”

15 jaar

Het belooft een topeditie te worden in Hasselt tijdens het laatste weekend van maart én het eerste weekend van april. Met een podium in het midden van de zaal werd de capaciteit al gevoelig uitgebreid en door ook nog een vijfde concertdatum toe te voegen belooft het nu al een recordeditie te worden. Meer dan 55 000 bezoekers verwacht het festival ondertussen en dat aantal tikt nog elke dag aan. Nieuw dit jaar wordt de afterparty, want die wordt verzorgd door dj’s van de Moose Bar, en dan weet je dat het ook na afloop nog heel plezant wordt.

Het Schlagerfestival 2020 vindt plaats op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 maart, vrijdag 3 en zaterdag 4 april in de Hasseltse Ethias Arena, met optredens van Willy Sommers, Wim Soutaer & Charles Van Domburg, De Romeo’s, Jan Smit, Christoff, Raymond van het Groenewoud, Bart Kaëll, Yves Segers en Laura Lynn. Luc Appermont maakt zijn debuut als gastheer-presentator. Tickets kan je bestellen via www.hetschlagerfestival.be.