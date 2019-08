Het Schlagerfestival in Hasselt kan nu al niet meer stuk: Willy Sommers en Wim Soutaer & Charles Van Domburg zijn er ook bij Dirk Selis

23 augustus 2019

12u46 1 Hasselt Ook Willy Sommers én Wim & Charles zijn van de partij op de 15de verjaardag van Het Schlagerfestival volgend jaar op 27, 28, 29 maart en 4 april in de Hasseltse Ethias Arena. Raymond van het Groenewoud, De Romeo’s, Laura Lynn, Christoff en Jan Smit hadden hun komst al aangekondigd. Tickets zijn te koop via www.schlagerfestival.be.

De sympathieke zanger Willy Sommers is immens populair en beleeft momenteel hoogdagen. “Het oorverdovend applaus, het enthousiasme van die duizenden mensen die op Het Schlagerfestival luidkeels meezingen, dat ontroert mij telkens opnieuw en gaat door merg en been. Ik krijg nu al kippenvel als ik eraan denk.” Deze week verschijnt het nieuwe album van Willy Sommers, ‘Sommers of 69’. In Hasselt brengt hij traditiegetrouw zijn grootste hits.

Aanstekelijk

De verrassendste act van het voorbije Schlagerfestival was zonder meer het duo Wim Soutaer (‘Allemaal’) en Charles Van Domburg. Naast hun activiteiten bij de Soulbrothers en hun solowerk, vormen ze nu ook een (h)echt partyduo. “De mensen zien dat we ons amuseren en dat werkt aanstekelijk. Het Schlagerfestival had de primeur en we zijn blij dat ze ons weer hebben gevraagd. We hebben er nu al zin in”, zegt Wim Soutaer.

Podium in het midden

Ruim voor aanvang worden er al records gebroken, want ook in de zomer is de ticketverkoop doorgelopen. Nooit eerder werden zo veel tickets op voorhand gekocht. De capaciteit werd uitgebreid zodat er nog voldoende tickets in verkoop zijn. “Juli en augustus zijn in verkoop traditioneel kalme maanden, maar het enthousiasme van onze fans werkt versterkend, want zij zorgen dat nog meer (jonge) mensen de weg vinden naar ons festival. Het valt ons ook op dat mensen steeds meer in groep boeken. Zij kijken uit naar een geweldige meezingavond en de optredens van de artiesten, die hun grootste hits brengen in een spectaculair decor. De muziek primeert en volgend jaar doen we er nog een schepje bovenop. Ons podium zal in het midden staan, waardoor we gaan voor een maximale concertbeleving”, klinkt het bij de organisatoren.