Het ongeziene succesverhaal van “ladyboss” Lieze (25): “Overcompenseren erg? Niet als ik daarmee de weg voor andere vrouwen vrijwaar” Lien Vande Kerkhof

16 november 2019

09u45 0 Hasselt Met haar 25 lentes is Lieze Geebelen uit Hasselt jonger dan het gros van haar 12 - uitsluitend vrouwelijke - werknemers. De blonde wervelwind dichtte met Proactify een gat in de markt en schudde na twee boekjaren een totale omzet van anderhalf miljoen euro uit haar mouw. Het ruime toverachtig ingerichte handelspand waar ze de hele boel onderbrengt, is haar privébezit. “Zie je de tuin?” vraagt ze terwijl ze vanop de tweede verdieping door het vensterraam naar een stuk grond van 500 vierkante meter wijst. “Dat moet een Oosterse scène worden: met hangmatten, lampionnen en groene werkplekken. Misschien bouw ik wel een boomhutbureau, zou dat al bestaan?”

Dat Lieze als een leeuwin over de life-work-balance van haar dames waakt, is zonneklaar. “Carl Young, een leerling van Freud”, zegt ze wanneer ze mijn blik naar het whitebord in het midden van de kamer voelt glijden. “Volgens dit schema is wie zich het best kan aanpassen aan de communicatieve stijl van zijn gesprekspartner het meest succesvol. Ik hecht dan ook veel waarde aan emotionele intelligentie, iemand met een laag EQ komt er hier niet in.” Zelf beschikt de innemende maar kordate ladyboss naast uitstekende sociale vaardigheden ook over een brein dat absorbeert als een spons, een uitstraling die omstaanders in zwijm doet vallen, het karakter om haar slanke lijf haast dagelijks te onderhouden in de fitness én de liefde van haar leven. Vorige maand ontving ze met Proactify de prijs ‘Beloftevolle KMO van het Jaar 2019 in Limburg’ en momenteel dingt ze mee naar de nationale titel. Voor zij die erop hoopten: er volgt geen grote ‘maar’. Liezes’ ouders deden géén flinke duit in het zakje... Dít zondagskind started from the bottom.

Eerlijk, iemand zoals jij heeft vast dagelijks te maken met afgunst.

“Van jaloerse vrouwen in mijn directe omgeving heb ik nauwelijks last. Ik laat mij omringen met positieve mensen die elkaar geluk toestaan. Op professioneel gebied kom ik - hoe vurig ik ook wens dat dat cliché ooit te weerleggen - vooral in contact met mannen. Gelukkig is er een aanzienlijk deel dat mij het succes van harte gunt en me als een gelijke zakenpartner beschouwt. Een minstens zo omvangrijke groep ziet in mij geen concurrentie (grinnikt). En ja, je hebt helaas ook een niet te overziene verzameling misgunners. Mannen én vrouwen die mij helemaal niet kennen. Dat kan best ver gaan...”

Vertel...

“Op mijn 23ste publiceerde het magazine ‘Made in Limburg een artikel met de kop: “tien aanwervingen in evenveel maanden”. Naast felicitaties kreeg ik op sociale media heel wat bagger over mij heen. “Benieuwd hoe ze er geraakt is”, “de vuilbakjes in de vrouwentoiletten zullen wel snel vol zitten” en “we zullen volgend jaar eens zien of haar bedrijfje nog bestaat” zijn nog maar enkele van de ‘netste’ reacties. Door Unizo tot Beloftevolle KMO uitgeroepen worden was daarom echt een overwinning. “In your face!”, dacht ik voldaan. Iedereen kan zien dat we een gezond bedrijf zijn. Mijn kracht zit grotendeels in de beheersing van mijn cijfers: ik weet wat de omzet is en wat onze winst moet zijn.”

Wat doet Proactify juist?

“Ons bureau helpt bedrijven om proactiever te zijn op commercieel vlak. Eerst gaan we voor onze opdrachtgevers op zoek naar opportuniteiten en daarna we sporen we verkoopmogelijkheden en nieuwe klanten voor hen op. Aanvankelijk verliep veel telefonisch maar we werken nu ook steeds meer via gerichte mailings en LinkedIn marketing. Een callcenter zijn we nooit geweest.”

Hoe komt een 23-jarige op dat idee?

Ik legde niet bepaald een voor de hand liggend parcours af. Dat begon al op de middelbare school toen ik tegen alle adviezen in geen Latijn wilde studeren. Op mijn achttiende leek de universiteit een logische keuze, maar ik koos voor communicatie op de hogeschool. Ik zocht de leerstof uit tot op het bot en stelde vragen waar mijn docenten geen raad mee wisten. Na een half jaar studeren wierp ik de handdoek in de ring. Ondanks uitstekende cijfers leek het mij uitdagender om uit te zoeken hoe ver ik het op dat moment zou schoppen op de arbeidsmarkt. Ik ging aan de slag bij een onderzoeksbureau als commercieel medewerker. In een mum van tijd legde ik tal van connecties en was ik verantwoordelijk voor een heel team. In tussentijd werkte ik mijn studie trouwens af en bleef ik mezelf bijscholen. We gaven onze klanten het advies om ‘proactiever’ te werken, maar hoe ze dat dan precies moesten aanpakken, zat niet in het pakket. Op dié markt ben ik dus gesprongen met twee medewerkers en een stel nieuwe laptops aan de tafel in mijn de woonkamer. Al bleek die tafel na drie weken al te krap: we hadden een extra man nodig.”

Je bedoelt een vrouw, net zoals alle andere personeelsleden die nog zouden volgen….

Dat is historisch zo gegroeid. Zodra wij een vacature uitschrijven, zijn er massa’s sollicitanten. Alleen zitten daar niet veel mannen tussen. De kans dat de beste kandidaat een man is, is statistisch gezien dus gewoon veel kleiner. Eén ding staat vast: de eerste man die hier komt werken mag absoluut geen doetje zijn. Je moet sterk in je schoenen staan om - letterlijk - je mannetje te staan tussen al die vrouwelijke kracht en energie. We hebben al mannelijke stagiaires gehad, hoor. Zij hebben bewezen dat het kan. Als ik ooit een directie-assistent aanstel, sta ik er trouwens op dat dat een man wordt. Dat soort duwtjes in de rug zijn nog nodig om genderstereotiepes te doen sneuvelen.”

Zijn die in de ondernemerswereld dan nog zo hardnekkig?

“Ik heb niet per se het gevoel dat ik mij harder moet bewijzen dan mijn mannelijke collega’s. Tenminste, eens de kennismaking achter de rug is. Ik zit vaak samen met zakenpanels van Unizo en VKW Limburg, ben bestuurslid van Jong Voka en geef coaching van kmo-programma’s aan onder andere de Vlerick Business School. Wat opvalt is dat die werelden nog steeds heel erg viriel zijn. Een zakenman van middelbare leeftijd wordt dan ook op het zicht geloofd. Voor mij gelden andere regels: ik gebruik de eerste paar minuten om een verbaal statement te maken en kom meteen ter zake. Of ik als vrouw dan eigenlijk moet overcompenseren? Misschien wel, ja. Zakenvrouwen hebben nog een lange weg af te leggen en als ik die weg kan vrijwaren door nu even te overcompenseren vind ik dat niet erg. Al moet ik ook toegeven dat ik elke keer geniet van de stomverbaasde uitdrukking op het gezicht van sommigen, zodra ze vaststellen dat ik niet zomaar een poppetje ben.”

Ben je een strenge baas?

Ik ben heel erg ongeduldig: mijn grootste troef en zwakte tegelijkertijd. Dankzij mijn honger naar tempo en efficiëntie heb ik mezelf snel een weg naar boven kunnen banen en ik besef maar al te goed dat ik anderen soms diezelfde druk opleg. Dat maakt van mij geen gemakkelijke baas. Als we vandaag een nieuw idee bedenken, zie ik geen enkele reden om met de uitvoering te wachten tot morgen. Ik eis veel van mijn mensen maar geef hen er ook heel wat voor terug: vertrouwen, flexibiliteit en veel comfort. Nog niet zo lang geleden zaten we bijvoorbeeld met een hoogzwangere collega. Ze installeerde zich elke werkdag languit op de zetel, werd door iedereen verwend en presteerde schitterend.”

Ten slotte: je staat zo'n vijf jaar voor op ‘ambitieuze' levensgenoten. Heb je daarvoor geen stukje jeugd moeten opofferen?

“Vroeger durfde ik leuke dingen wel eens afzeggen voor mijn studies of mijn job, maar die houding heb ik bijgesteld. Ik ben nog altijd heel erg jong en heb geleerd om mijn vrije tijd iets beter af te bakenen. In tegenstelling tot enkele jaren geleden ga ik nu vaker iets drinken of op uitstap met vrienden of familie. Én ik neem uitgebreid de tijd om te sporten. Ik stel vast dat mijn klanten daar alle begrip voor hebben. Er is immers geen mens die op lange termijn zestien uur per dag kan werken en continu bereikbaar is... Ondernemers die beweren dat dat wel zo is, doen volgens mij iets grondig mis. Begrijp me niet verkeerd: ik zit ook continu met mijn neus in de boeken en school mezelf voortdurend bij, maar dat voelt niet altijd aan als werken. De juiste work-life-balance vinden, is geen gemakkelijke zoektocht, maar werpt absoluut zijn vruchten af.”

Proactify maakt kans om KMO van het jaar te worden. Je kan Lieze aan de overwinning helpen door te stemmen via https://www.unizokmovanhetjaar.be/finalisten/kandidaat/169?fbclid=IwAR1HnNtDtIcg9oGnUPJppTfnwz-kj8GZ5KtNz7V3jRFb4WyAEN2lA1R7F9c.