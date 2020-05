Het Nieuwstedelijk wil deze zomer theatervoorstellingen hervatten in openlucht Emelie Wojcik

06 mei 2020

12u32 0 Hasselt Het Nieuwstedelijk, het stadstheater van Hasselt, Genk en Leuven, wil deze zomer voorstellingen in openlucht organiseren. Sinds de invoering van de coronamaatregelen heeft het theatergezelfschap al meer dan zestig voorstellingen moeten annuleren.

Momenteel deelt Het Nieuwstedelijk heel wat audiowerk, muziek en videocaptaties van voorstellingen via haar eigen website en sociale mediakanalen. “Binnenkort spelen we ook nieuw klein werk online, waarvoor telkens één toneelauteur en één acteur samen aan de slag gaan, met netjes anderhalve meter tussen hen in”, zegt artistiek directeur Stijn Devillé. Van zodra de toestemming er is, willen we in de zomermaanden voorstellingen geven in openlucht.”

Ook voor het najaar heeft Het Nieuwstedelijk een plan op tafel liggen. Dan wil het theatergezelschap in zalen spelen met een kleine bezetting, zowel op het podium als in de zaal. Hiervoor werden de zalen en decors alvast geanalyseerd. “We spelen premières en ontwikkelen speciaal nieuw werk. Als grotere producties nog niet haalbaar blijken, kiezen we voor kleinere voorstellingen uit ons eigen repertoire. Voor één enkele toeschouwer, voor tien of honderd. Met fysieke afstand, mondmaskers en handgels met verplaatsingsregels en veiligheidsprotocols. Het is een nieuwe werkelijkheid, waaraan wij onze verbeelding toevoegen”, besluit Devillé.