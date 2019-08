Het jaarlijkse Boekenfestijn is failliet: “Onzeker of beurs in september nog naar Hasselt trekt" LVKG

13 augustus 2019

12u00 0 Hasselt Wat van 12 tot 15 september de jaarlijkse hoogmis voor Limburgse boekenwormen moest worden, draait uit op een grote teleurstelling: het Boekenfestijn is failliet.

Gisteren deelde het Boekenfestijn op zijn Facebookpagina mee dat er een faillissement was uitgesproken. “Met pijn in ons hart moeten wij u mededelen dat het faillissement van Boekenfestijn vorige week is uitgesproken. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de toekomstige Boekenfestijnen is momenteel nog niet bekend. Zodra hierover meer bekend is, zal hier nader bericht over komen."

In Nederland en België kan je al 38 jaar op maar liefst op 18 verschillende momenten de reizende boekenbeurs bezoeken. In Hasselt, waar het evenement elk jaar ook neerstrijkt, trekt men meestal zo'n 30.000 bezoekers. Of het Boekenfestijn in september alsnog naar Hasseltse Ethias Arena trekt, valt af te wachten.

