Het Hasselts Toneel kaart verslavingsproblematiek aan in nieuw stuk ‘In een donker huis’ EWH

08 januari 2020

16u40 0 Hasselt Het Koninklijk Stedelijk toneelgezelschap Hasselts Toneel pakt in het nieuwe jaar uit met het toneelstuk ‘In een donker huis'. In het stuk is aandacht voor verslaving, fysiek en mentaal geweld, onrecht en misbruik.

Het toneelstuk is gebaseerd op ‘In a Dark Dark House' van NeilLabute. Beide stukken focussen op het verhaal van Terry, een man die zijn jongere broer Drew bezoekt in een verslavingskliniek. Aangezien de broers elkaar al lang niet meer hebben gezien, raken ze verwikkeld in een ongemakkelijk gesprek over het verleden en komen allerlei trauma’s naar boven.

Het stuk is een regio en vertaling van Leo Jackers. Opvoeringen vinden plaats op 25 en 31 januari en 1, 7, 8, 13, 14 en 15 februari 2020, telkens om 20 uur in het lokaal van Het Hasselts Toneel op de Hollandsveldlaan 32. Tickets zijn verkrijgbaar via de website en kosten tussen 6 en 11 euro.