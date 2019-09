Herstelling grote ring achter de rug Lien Vande Kerkhof

26 september 2019

18u13 0 Hasselt Omdat de herstelling aan de tijdelijke wegenis ter hoogte van het provinciehuis in Hasselt woensdagnacht vlot is verlopen kunnen de rijstroken al terug in gebruik genomen worden zoals voorheen. Ook de verkeerslichten worden terug in werking gesteld. Tot het jaarbegin 2020 zal het verkeer nog over de tijdelijke wegenis blijven rijden.

Woensdagochtend werd een plaatselijke verzakking vastgesteld van de tijdelijke wegenis ter hoogte van het provinciehuis. Het Agentschap Wegen en Verkeer ondernam meteen actie om de situatie te herstellen. Nadat het verkeerssituatie werd aangepast werd de weg opgebroken, en werd een uitgespoelde holte van enkele kubieke meters vastgesteld. Eerst werd het lek in de onderliggende riolering gedicht alvorens een nieuwe wegopbouw te voorzien.

Sinds vanmiddag rond 16u is de tijdelijke wegenis op het knooppunt terug volledig in gebruik, zoals voorheen. Tot de fasewissel in het jaarbegin 2020 zal het verkeer nog over de tijdelijke wegenis blijven rijden.