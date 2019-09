Hermès-designer aan de slag bij PXL-MAD School of Arts Dirk Selis

11u07 0 Hasselt Nedda El-Asmar wordt coördinator van de afstudeerrichting Juweelontwerp en Edelsmeedkunst aan PXL-MAD School of Arts in Hasselt. Ze was tot voor kort hoofd van dezelfde afdeling aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. In 2007 werd Nedda El-Asmar uitgeroepen tot Belgisch Designer van het Jaar. Ze ontwerpt onder andere voor Hermès en Villeroy&Boch.

Nedda El-Asmar studeerde juweelontwerp en edelsmeedkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en voltooide haar opleiding aan de Royal College of Art in Londen. Als designer zilversmid heeft ze verschillende ontwerpen gerealiseerd voor onder andere Hermès, Puiforcat, Gense, Villeroy&Boch, Robbe&Berking, Carl Mertens, Serax, Demeyere, Obumex, Maison Vervloet en My Fair Diamond. Nedda ontving verschillende prijzen voor haar ontwerpen en werd in 2007 uitgeroepen tot Belgisch Designer van het Jaar.

Internationale ambities

Wereldwijd exposeert ze zowel met solotentoonstellingen als in vele groepstentoonstellingen en enkele van haar ontwerpen zijn opgenomen in openbare- en privécollecties. Van 2007 tot 2019 was Nedda El-Asmar als docente en afdelingshoofd verbonden aan de afdeling Juweelontwerp en Edelsmeedkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Ze heeft wereldwijd workshops en lezingen gegeven en is sinds 2017 ook designcoach bij MAD (Fashion & Design) in Brussel. “Nedda brengt zowel haar jarenlange ervaring in het onderwijs als haar internationale ervaring als ontwerper zilversmid mee naar PXL-MAD. Het is niet alleen mijn overtuiging, maar ook die van de collega’s bij Juweelontwerp dat we met Nedda in ons team onze nationale en internationale ambities voor deze afstudeerrichting nog kracht bij zetten”, zegt departementshoofd Erwin Goegebeur van PXL-MAD School of Arts.