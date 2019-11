Herfstvakantie goed voor 161.000 toeristische overnachtingen in Limburg: “Halloweenevents zorgden voor extra bezoekers” Dirk Selis

03 november 2019

15u40 0 Hasselt De Limburgse verblijfssector mag spreken van een geslaagde herfstvakantie. Zeven op tien logiesuitbaters ontvingen evenveel of zelfs meer boekingen dan vorig jaar. Dat bevestigen de resultaten van een bevraging van Toerisme Limburg bij 160 logiesuitbaters. De 161.000 overnachtingen zijn meteen goed voor een economische impact van 15,7 miljoen euro door verblijfstoerisme.

“De herfstvakantie blijkt ideaal voor een korte vakantie dicht bij huis samen met het gezin”, vertelt gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens (Open Vld). “Gasten kwamen de voorbije vakantie voornamelijk uit West-Vlaanderen en verbleven gemiddeld 3 nachten met een gezelschap van 4 à 5 personen in Limburg. De gezinsvriendelijke verblijven zoals vakantieparken en vakantiewoningen werden het vaakst geboekt. En op regioniveau noteert wandelparadijs de Voerstreek de hoogste bezettingsgraad.”

200.000 fietsers

Volgens de ondervraagde uitbaters kwamen hun gasten naast wandelen natuurlijk ook om te fietsen. Dat vertaalt zich in cijfers. “In de herfstvakantie hebben bijna 50.000 fietsers Limburg ontdekt via ons fietsroutenetwerk. Een stijging van 29%”, rekent Philtjens uit. “Dankzij het schitterende weer aan het begin van de vakantie, met de absolute topdag op zaterdag 26 oktober én dankzij onze fantastische fietsbelevingen. Aan ‘Fietsen door het Water’ en ‘Fietsen door de Bomen’ passeerden de voorbije vakantie elk afzonderlijk meer dan 3.000 fietsers. Daarmee flirten we met de kaap van 200.000 fietsers sinds de opening in juni.”

Halloweenevents

Naast de logies deden ook de attracties het in het algemeen zeer goed de voorbije vakantie. Negen op tien uitbaters zegt even goede cijfers als vorig jaar te hebben, en soms zelfs iets beter. Veel gezinnen en grootouders met kleinkinderen trokken eropuit tijdens de herfstvakantie. In Bokrijk mochten ze bijvoorbeeld bijna 24.000 mensen ontvangen. Waarvan ongeveer de helft genoot van de Bruegelexpo in het Openluchtmuseum, dat uitzonderlijk langer open was dit jaar. Maar ook bij duiktoren TODI, een binnenattractie zagen ze hun bezoekersaantallen toenemen met 12% in de vakantie. “Opvallend”, merkt Philtjens op. “De talrijke Halloweenevents en griezelactiviteiten zorgden voor extra bezoekers. Denk maar aan ‘Halloween On Rails’ bij Railbike in Bilzen, de Halloweentochten van Park Molenheide in Houthalen-Helchteren, Wondergrond bij C-mine in Genk. Allemaal waren ze volzet.”

Seizoensspreiding

“Door de combinatie van zowel zonnig als regenachtig herfstweer kon Limburg haar sterke troeven uitspelen. Er is hier altijd iets te beleven, binnen én buiten. Daarom blijven we vanuit Toerisme Limburg inzetten op seizoensspreiding: meer toeristen verspreid over het hele jaar. En daarom leveren we ook in het najaar samen met de sector inspanningen om Limburg extra in de kijker te zetten”, besluit gedeputeerde Philtjens.