Herbestemming Sint-Hubertuskerk Runkst start in oktober: “En dat is geen dag te laat”, vindt de buurt Dirk Selis en Lien Vande Kerkhof

23 juli 2019

16u50 3 Hasselt De Sint-Hubertuskerk in Runkst krijgt een nieuwe bestemming. Dat wil zeggen dat daar geen erediensten meer zullen plaatsvinden. “De procedure voor ontwijding is opgestart. Wij werken ondertussen aan een plan voor de herbestemming. De wijk heeft nood aan groen vandaar dat we er een parkruimte willen aanleggen”, zegt schepen Lies Jans (N-VA).

“We willen er een groene ontmoetingsplek van maken mét een duidelijke link naar de huidige kerk. Zo zullen we de waardevolle kunstwerken niet verloren laten gaan. De glasramen van Roger Daniëls en de kunstwerken van Paule Nolens zullen zeker geïntegreerd worden in de nieuwe bestemming”, licht schepen Lies Jans (N-VA) een tipje van de sluier op. Maar of de kerk volledig tegen de vlakte gaat, wil de schepen niet gezegd hebben. “We gaan nu eerst verder analyseren welke behoeften en vragen er in de wijk nog leven. Dat is in het verleden niet gebeurd. Zo zullen we nu een participatietraject opstarten waardoor de nieuwe invulling van de kerk optimaal gedragen wordt door de omwonenden. Ondertussen werd er voor de Sint-Hubertuskerk een subsidieaanvraag voor een haalbaarheidsonderzoek ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap. In oktober wil ik ermee aan de slag gaan. Het project voor deze kerk is immers erg concreet”, aldus Jans die bevoegd is voor de Kerkfabrieken en Wijkgericht werken.

Verwarring

Een dat participatietraject komt geen dag te laat, want een uurtje rond de kerk van Runkst slenteren leert ons dat er vooral veel verwarring over de toekomst van de kerk heerst. Een bejaarde dame oppert zelfs iets van een moskee. “Als die geruchten kloppen, wie gaat dat dan wél betalen?” Een jonge vader, die liever niet met zijn naam in de krant komt, maakt zich vooral druk om de slechte communicatie vanuit het stadsbestuur. “Anderhalf jaar geleden lazen wij in de ene krant dat de kerk tegen de vlakte ging en in de andere dat ze een sociale herbestemming zou krijgen. Intussen zijn de mogelijke scenario’s, of beter gezegd: geruchten, alleen nog maar toegenomen.”

Hekken staan er al twee jaar

De onduidelijkheid over de herbestemming van de kerk baart ook Liana Nersesyan grote zorgen. “Ik hecht zelfveel belang aan de waarde van historische gebouwen. Monumenten zijn in Hasselt en Runkst zo al erg mager gezaaid. De zeldzame eucharistievieringen of trouwfeesten die er doorgaan hebben naar mijn mening trouwens echt hun charme. Ik ben hier opgegroeid en heb altijd rond de kerk gespeeld. Samen met mijn vrienden koester ik mooie herinneringen aan dat gebouw. Voor tieners zoals ik moet die kerk zéker niet weg.” Voor Etienne Berings, die om de hoek van de kerk woont speelt het allemaal geen rol. “Dat staat allemaal toch al lang vast,” klinkt het. “De kerk wordt grotendeels afgebroken en er komt een parkje doorheen. Mijn dagelijkse wandeling met de hond zal er alvast baat bij hebben, veel aangenaam groen zie je hier momenteel niet. Ik vraag me alleen af wanneer de werken eindelijk starten. Die hekken tegen de muren van de kerk staan daar nu al bijna twee jaar.” Op de vraag of hij geen buren heeft de eucharistievieringen zullen missen antwoordt hij schoorvoetend dat er amper nog sprake is van misdiensten. “De meeste mensen gaan al lang naar de Heilig-Kruiskerk.”