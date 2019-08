Heraanleg Grote Markt start met herinrichting kleine Maastrichterstraat Dirk Selis en Lien Vande Kerkhof

23 augustus 2019

05u50

Bron: Dirk Selis en Lien Vande Kerkhof 0 Hasselt Met de aanvang van de voorbereidende werken in de kleine Maastrichterstraat is de heraanleg van de Grote Markt en omgeving officieel van start gegaan. “De komende dagen brengt aannemer APK in opdracht van de nutsmaatschappijen alles in gereedheid om er de nutsleidingen te vernieuwen”, vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert.

“Om die zo vlot mogelijk te laten verlopen, verwijdert onze eigen aannemer Van de Kreeke vanaf maandag 26 augustus de oude klinkerverharding van de kleine Maastrichterstraat. Die vervangen we door een wandelpad uit minder-hinder-steenslaag in het midden van de weg. Zo blijft de werfzone tijdens de werken steeds toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Vervolgens kunnen, na het plaatsen van de noodwaterleiding, in de maand september de nutsleidingen langs de gevels met even huisnummers vernieuwd worden. In oktober volgen dan de nutsleidingen langs de gevels met oneven huisnummers.”

Klaar met kerst

“Aansluitend renoveert onze aannemer in november de bestaande riolering”, aldus Laurence Libert. “Het blootleggen van de gehele rioleringsbuis is hiervoor niet nodig. We brengen als het ware een soort kous in de buis aan, die vervolgens wordt opgeblazen en een geheel nieuwe binnenmantel vormt. De huisaansluitingen vernieuwen we wel integraal. Tot slot eindigen we in december met de aanleg van de nieuwe bestrating. Die is volledig dezelfde als in de Kapelstraat. Voor kerst willen we de werken in de kleine Maastrichterstraat afronden. Uiteraard zijn we voor het behalen van dit doel afhankelijk van de weeromstandigheden.” “De bewoners en handelaars van de kleine Maastrichterstraat kijken alvast uit naar hun vernieuwde straat”, vertelt Laurence Libert. “Dat bleek uit ons overleg. Maar ze beseffen natuurlijk ook dat, onder andere door de beperkte breedte van de straat, er momenten van hinder gaan zijn. Om hen hierover zo correct en vlot mogelijk te informeren, doen we een beroep op een minder-hinder bureau. Naast de praktische informatie, zal dit bureau ook focussen op een positieve benadering van de werken.”

Grote Markt

“Momenteel legt onze aannemer de laatste hand aan de detailplanning voor de Grote Markt”, verduidelijkt Libert. “Vervolgens zullen we de betrokken bewoners en handelaars hierover uitvoerig informeren. Wat wel al vast staat, is dat we midden september starten met rioleringswerken in de Kortstraat. Die schuiven vervolgens op richting Grote Markt. De rioleringswerken zijn er hopelijk begin november afgerond. Dan start de aannemer van de nutsmaatschappijen er met het vernieuwen van de nutsleidingen. Lopen die vlot dan willen we nog voor kerst de nieuwe bestrating in de Kortstraat klaar hebben. Verder hebben we besloten om wel de aansluiting tussen de Grote Markt en de Havermarkt mee te nemen in deze werken. Het overige gedeelte van de Havermarkt tussen de Grote Markt en Maagdendries gaan we echter pas over enkele jaren in z’n geheel aanpakken. Als er in maart voldoende tijd over blijft, vernieuwen we wel de nutsleidingen en bestrating van het gedeelte van de Hoogstraat tussen de Grote Markt en Fruitmarkt.”

Jeneverfeesten

De werken aan de Maastrichterstraat en Grote Markt vallen samen met de jubileumeditie van de Jeneverfeesten. “Samen met de aannemer stellen we alles in het werk om voldoende ruimte beschikbaar te houden zodat de langste toog ook dit jaar op de Grote Markt kan staan”, besluit Libert. “Het borrelmanneke blijft tijdens de werken gewoon staan. Zo komt ook de traktatie niet in het gedrang. De doorgang in de Maastrichterstraat zal uiteraard wel versmald zijn. Hendrik en Katrien kunnen er tijdens de Jeneverfeesten jammer genoeg niet bij zijn. Zij verhuizen bij de start van de werken aan de Grote Markt tijdelijk naar veiligere oorden, maar hopen volgende lente iedereen te verwelkomen op het vernieuwde plein.”