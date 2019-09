Hendrik en Katrien verhuizen naar 't Sweert Lien Vande Kerkhof

25 september 2019

19u32 0 Hasselt Het beeld van kunstenaar Marc Cox dat vorige week met een slijpschijf en drilboor werd verwijderd van de Grote Markt verhuist naar een nieuwe bank in de buurt van ‘t Sweert. Karolien Mondelaers (CD&V) stelde op de gemeenteraad van 24 september te willen weten of er overleg met de kunstenaar zal zijn voor de terugplaatsing van de beelden en hoe dat zal gebeuren.

Volgens de gewezen cultuurschepen gebeurde de verwijdering volgens eigen goeddunken en zonder contact met kunstenaar Marc Cox. “Bovendien had dit veel minder drastisch gekund. Wij willen dan ook graag weten of er nu wel overleg met de kunstenaar zal zijn voor de terugplaatsing en wat er met de beelden zal gebeuren.” Volgens schepen Laurence Libert (Open VLD) zou er intussen contact zijn geweest met de meneer Cox in verband met advies bij de terugplaatsing ‘Luisteren naar de beiaard’, de officiële naam van het beeld.

‘t Sweert

Hendrik en Katrien zullen meer worden teruggeplaatst op de Grote Markt, maar krijgen een plekje in de buurt van ’t Sweert op een nieuwe bank. “Uit welk materiaal die bank gemaakt zal worden en waar de bank precies zal staan, bespreken we met de kunstenaar”, aldus Libert.

Vorige week liet burgemeester Steven Vandeput (N-VA) nog optekenen in onze krant dat ‘Hendrik en Katrien’ “niets, maar dan ook niets, mankeren". Volgens de burgemeester werd de betonnen bank destijds nog door de stadsdiensten van Hasselt aangebracht en had ze geen enkele waarde.