Helft van Limburgse ondernemers wil binnen de 5 jaar bedrijf overlaten Dirk Selis

23 oktober 2019

12u21 0 Hasselt Meer dan de helft van de ondernemers denkt eraan om de leiding over of de meerderheid van de aandelen van zijn bedrijf over te dragen binnen de 5 jaar”, vertelt Axelle Henrard, directeur eigenaars-ondernemers bij Voka Limburg. Die resultaten komen uit een recent onderzoek van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, in samenwerking met Antwerp Management School en UHasselt.

In het voorjaar van 2020 organiseert Voka Limburg daarom een evenement rond de continuïteit en professionalisering van het bedrijf, genaamd ‘De Wissel’. Zulke initiatieven dragen al bij tot de sensibilisering van ondernemers. “Want die moeten op tijd beginnen nadenken over de toekomst van hun bedrijf. Zo’n voorbereiding start je natuurlijk door je goed te informeren. Uit het onderzoek blijkt gelukkig dat drie op de vier bedrijfsleiders al naar informatie rond bedrijfsoverdracht op zoek is gegaan. Dat is een sterke stijging ten opzichte van 2015. Hierbij zijn coaching en advies de populairste informatiekanalen”, vertelt Henrard. “We blijven benadrukken dat een goede voorbereiding een absolute noodzaak is.”

Groei door overname

Ook groei door overname blijkt populair. “Maar liefst één op vier groeiende bedrijven heeft de voorbije vijf jaar een overname gedaan om die groei te bewerkstelligen. Hierbij is het aanbieden van complementaire diensten of producten het populairste motief om een overname te doen.” Voka Limburg zet sterk in op deze thema’s. “Wij willen een klankbord zijn voor eigenaars-ondernemers en familiale ondernemingen. Door expertise te koppelen aan praktijkvoorbeelden willen we een aantrekkelijk en concreet aanbod voor hen creëren. ‘De Wissel’ is een voorbeeld van zo’n inspiratiemoment, waar de thema’s continuïteit en professionalisering aan bod komen door een mix van praktijkgetuigenissen en workshops.