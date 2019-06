Heel de wereld drinkt binnenkort uit Limburgse ‘Kambukka’ drinkflessen Dirk Selis

12 juni 2019

10u43 1 Hasselt Kambukka, zo noemt het nieuwe Limburgse drinkflessenmerk -dat zopas gelanceerd werd in België maar meteen ook in China, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Nederland en zelfs Dubai. Kambukka verlegt de grenzen van het huidige aanbod in een steeds groeiende markt van herbruikbare drinkflessen.

Euh, Kambukka? Dan denk ik niet meteen aan een drinkbeker? “Het eerste deel (Kam) komt van kameel door de link van water en waterdrager. Het tweede deel mag vrij geïnterpreteerd worden en zorgt voornamelijk voor een leuke en trendy klank. Nog belangrijker was bij het uitvinden van de naam dat het niets fout mocht betekenen in eender welk land of werelddeel en dat de naam makkelijk uitspreekbaar is voor iedereen en dat uiteraard het woord makkelijk als merk en URL (website link) geregistreerd kon worden. Vandaag kom je altijd bij Kambukka.com uit als je het opzoekt in Google en dat heeft een heel groot voordeel”, vertelt Stijn Lowette. “Kambukka werd als bedrijf 10 jaar geleden opgericht. Maar In 2018 werd het pas echt een drinkbekermerk. Het bedrijf werd in 2009 opgericht door Stijn en Stan Lowette. Slechts enkele maanden na de oprichting hebben Tom Hoogmartens en Evy Michiels de rangen vervoegd. Drinkbekers waren enkel nog maar in de Verenigde Staten populair. Maar deze vier Limburgse ondernemers zagen toch al een toekomst in het gebruik ervan.”

Schoon en duurzaam

Wat is er mis met een gewone drinkbus? “Op zich helemaal niets. Integendeel, elke wegwerpverpakking die we kunnen uitsparen is een goede zaak dus we kunnen alleen maar blij zijn met het stijgende gebruik ervan”, zegt Lowette. “Maar er zijn echter te veel producten van minderwaardige kwaliteit. Dat klinkt arrogant maar het is wel een feit. Wij werken niet enkel met hoogwaardige materialen, we letten ontzettend op het gebruiksgemak en afwerking en combineren dat met heel trendy ontwerpen. Een drinkbeker, of het nu voor koffie, thee of water is. Een drinkfles moet handig zijn in gebruik, makkelijk schoon te maken zijn en duurzaam zijn. Te veel producten zijn enkel gebaseerd op vormgeving of zijn slecht gemaakt waardoor ze gaan lekken of zelfs gewoon vies worden door het gebruik van minderwaardige materialen. Gevolg is dat de klanten ze alsnog dadelijk weggooien.”

Drinkbekergeneratie

“Kinderen zijn al jaren verplicht om drinkbekers mee naar school te nemen. De generatie die 10 jaar geleden gestart is met drinkbekers meenemen, zijn ondertussen 16-20 jaar. Zij zijn het gebruik ervan gewoon en kennen de problemen van lekkende drinkbekers. Ze lopen er ook elke dag mee rond en vinden het belangrijk om eens te kunnen afwisselen. Bij ons kan de trendy fashionista terecht die hippe gebloemde motieven graag ziet maar ook de flashy sporter of de outdoor liefhebber die enkel degelijkheid en functionaliteit wenst. Ook voor de kids hebben we Kambukka-flessen met speelse figuurtjes op. Veel merken focussen zich ook voornamelijk op de hype rond ecologie en vergeten dat op de lange termijn de consument wel beseft dat het beter is om een drinkbeker mee te nemen maar dat hij of zijn vooral een degelijk en mooi exemplaar willen meenemen.” Schol!

