Hasseltse werven zijn in volle eindsprint richting winterstop: “Werken of geen werken, ook dit jaar komt er een kerstboom op de Grote Markt te staan” Emelie Wojcik

05 december 2019

16u49 0 Hasselt De Hasseltse winkelstraten moeten er volgens het stadsbestuur voor vrijdag 20 december op hun 'kerstbest’ bijliggen. Dat komt omdat dan de winterstop van de bouw ingaat. Bovendien verwacht de stad rond die periode heel wat bezoekers die hun eindejaarsaankopen komen doen. Vooral de omgeving rond de Grote Markt, het Leopoldplein en de Blauwe Boulevard krijgen nog een stevige metamorfose.

Het stadsbestuur van Hasselt beseft dat de bereikbaarheid van de stad tegenwoordig een heikel punt is. “Toch moeten we het einddoel voor ogen houden: de creatie van Hasselt 2.0", zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Een stad met één van de grootste ondergrondse parkeergarages van Vlaanderen, een vlotte en conflictvrije verbinding tussen die parking en onze binnenstad, een veilige fietslus rondom onze stadskern en een ruimere en groenere Grote Markt de naam waardig”, benadrukt burgemeester Steven Vandeput. “Samen met de betrokken aannemers steken we tijdens de laatste weken richting het winterverlof een tandje bij om de vooropgestelde tussentijdse doelen te halen en de werven tijdens de winterstop zo opgeruimd mogelijk achter te laten.”

De stad neemt extra maatregelen om bezoekers niet met vuile schoenen huiswaarts te sturen. “In de Maastrichterstraat werden de afgelopen dagen de fundering, de straatkolken van de vernieuwde riolering en de regenwatergoot geplaatst. Als het weer droog blijft, is daar de nieuwe bestrating met kasseien klaar bij de start van de winterstop”, zegt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Op de Koning Albertstraat en de Hoogstraat komt dan weer een geasfalteerde wandelzone.” Ook de Kortstraat en Grote Markt krijgen na aanleg van enkele nutsvoorzieningen een asfaltlaag of minderhindersteenslag. “Werken of geen werken, ook dit jaar komt er een kerstboom op de Grote Markt te staan”, aldus Libert.

De werken van de fietslus van de Ridder Portmansstraat tot het parkje op het Leopoldplein zijn grotendeels afgerond. “Na de winterstop gaan we bij gunstig weer het gedeelte tussen de Ridder Portmansstraat en het parkje op het Leopoldplein opnieuw aanleggen. Midden februari wordt ook het kruispunt met de Ridder Portmansstraat heringericht”, aldus Schepers.

Blauwe Boulevard

Ook de werken rond de Blauwe Boulevard zullen tijdelijk stilliggen. “Tijdens de nacht van 12 op 13 december 2019 kunnen we de kleine ring opnieuw openstellen voor autoverkeer", zegt Libert. “Voor de winterstop willen we de klinker- en kasseiwerken op de kop van de Kanaalkom en het plein voor het Oud Gasthuis grotendeels afronden.” Na de winterstop volgt de bestrating van de Kempische Kaai en de heraanleg van de Kattegatstraat en de kruispunten Kattegatstraat-Isabellastraat en Gasthuisstraat-Demerstraat.” De Gelatineboulevard en het fiets- en voetpad tussen de Stokerijstraat en de kade zijn grotendeels afgewerkt. Het meeste werk kruipt nog in de aanleg van de zone tussen de Armand Hertzstraat en de nieuwe bebouwing.

De werken hervatten op maandag 6 januari 2020 met de vernieuwing van de huisaansluitingen op de Grote Markt. “Hiervoor moeten de vaste terrassen van de horecazaken tijdelijk wijken”, aldus schepen van Economie Rik Dehollogne. “Er loopt momenteel een prijsvraag voor de aankoop van nieuwe uniforme vaste terrassen. In februari kunnen we, na de aanplanting van bomen binnen de gehele werfzone, starten met de aanleg van de bestrating.”